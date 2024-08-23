"Se precisar ficar preso, ficarei preso", diz motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha

"Sou o condutor do veículo do acidente de ontem (quarta). Aconteceu aquilo, eu não queria que acontecesse, né. Nunca foi minha intenção machucar ou ferir alguém. E já tinha muita gente no local carro. Veio (vieram) pessoas me xingando... e, tipo assim, fiquei com muito medo de ser linchado e eu ineditamente entrei no carro e me evadi do local.

Mas, em nenhum momento eu não pensei em não prestar socorro porque são duas vidas, né cara. Duas vidas... sei que nunca vão me perdoar por isso. Eu 'tô' aqui para falar que eu estou disposto a ajudar, a colaborar no que for preciso.

E se eu tiver que ficar preso, eu ficarei preso. Se tiver que responder em liberdade, responderei em liberdade, mas eu estou aqui para pedir perdão a todos porque foi uma fatalidade. Eu sou trabalhador, trabalho em uma oficina mecânica, apenas trabalho lá e vou todo dia, acordo de manhã para trabalhar.

Eu deixei o carro na oficina que trabalho só para guardar e fui imediatamente me entregar na polícia, no DPJ. Então, eu só espero que fique tudo bem com as duas, né.

E estou pedindo a Deus que cuide das duas vidas e eu pagarei pelos meus erros... por todos os meus erros. Peço perdão ao pai e a família toda, na verdade. Peço perdão a todo mundo.

Eu sei que Deus conhece meu coração, também quero pedir o perdão dele e... perdão, gente. Só isso que eu tenho a falar. Boa noite".



Wenderson Fagundes Melo de Oliveira

