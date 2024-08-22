Pai de menina atropelada em Vila Velha quer prisão: "Não vou sossegar"

Muito emocionado, o motorista de aplicativo Heidson Fantoni, pai de Laura Beatriz, de 5 anos, e esposo de Mara Núbia Borges, atropeladas em Vila Velha, conversou com o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta. Ele deu detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, que é grave, e falou sobre a indignação após saber que o motorista que atingiu as duas havia sido liberado após pagar fiança.
"É um absurdo isso. Ainda cheguei na delegacia ontem, o cara demorou a chegar, foi com advogado. Agora só quero justiça. Vou correr atrás dos meus direitos, vou procurar um advogado e vou na Justiça, não vou sossegar enquanto não vê-lo preso porque ele se evadiu do local, ele não parou. E no boletim que ele fez lá, ele falou que parou, mas como aglomerou gente, ele pegou e fugiu, mas tem o vídeo, eu estava lá próximo", declarou o Heidson.
Ao falar do estado de saúde da filha, ele se emocionou muito. "Ontem ela estava com cérebro cheio de sangue e vazando pela boca também. Hoje foi retirado todo o sangue, ela ainda está sedada, mas não está reagindo a nada. Fizeram alguns testes e nada. A situação dela é muito grave e ela corre o risco de a qualquer hora morrer", lamentou.
Ele detalhou que a criança teve traumatismo craniano e está com o rosto muito machucado. "Ela perdeu todos os dentes de cima, tiveram que costurar a boca dela. Ela perdeu muito sangue, teve que tomar duas bolsas de sangue e o risco de morte dela é alto. A médica falou que eles já fizeram o que tinham que fazer e agora só Deus para poder intervir".
Já sobre Mara, ele contou que a esposa machucou a cabeça e o lado esquerdo do corpo. Ela ainda vai precisar passar por duas cirurgias: "Ela perdeu os movimentos, não está conseguindo mexer nem o braço esquerdo nem a perna, e está com medo de ficar com paralisia. Ela conversou comigo e o tempo todo perguntava da nossa filha, mas eu não tinha como falar com ela que nossa filha está nesse estado, então eu falei que ela está sendo cuidada e está na UTI".
PONTO A PONTO
- Laura Beatriz, de 5 anos, estava sentindo dores e foi levada pela mãe ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, na noite de quarta-feira (21).
- Após ser atendida, ela e a mãe foram encontrar com o pai, que as aguardava de carro numa rua transversal. No momento em que foram atravessar, na faixa de pedestres, elas foram atingidas por um carro, que as arremessou por aproximadamente 20 metros.
- A criança estava no colo da mãe. Imagens de videomonitoramento mostram que o sinal para os veículos estava fechado e que o motorista avançou em alta velocidade.
- As duas ficaram caídas no asfalto e o motorista do veículo não voltou para prestar socorro.
- Uma hora e vinte depois do acidente, o condutor, identificado como Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado por lesão corporal culposa, pagou uma fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor da fiança. A reportagem tenta localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestação.
- Mara teve fraturas pelo corpo e vai precisar passar por duas cirurgias; a filha dela está em estado gravíssimo, intubada e sem reagir a estímulos.