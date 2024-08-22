Pai de menina atropelada em Vila Velha quer prisão: "Não vou sossegar"

"É um absurdo isso. Ainda cheguei na delegacia ontem, o cara demorou a chegar, foi com advogado. Agora só quero justiça. Vou correr atrás dos meus direitos, vou procurar um advogado e vou na Justiça, não vou sossegar enquanto não vê-lo preso porque ele se evadiu do local, ele não parou. E no boletim que ele fez lá, ele falou que parou, mas como aglomerou gente, ele pegou e fugiu, mas tem o vídeo, eu estava lá próximo", declarou o Heidson.

Ao falar do estado de saúde da filha, ele se emocionou muito. "Ontem ela estava com cérebro cheio de sangue e vazando pela boca também. Hoje foi retirado todo o sangue, ela ainda está sedada, mas não está reagindo a nada. Fizeram alguns testes e nada. A situação dela é muito grave e ela corre o risco de a qualquer hora morrer", lamentou.

Ele detalhou que a criança teve traumatismo craniano e está com o rosto muito machucado. "Ela perdeu todos os dentes de cima, tiveram que costurar a boca dela. Ela perdeu muito sangue, teve que tomar duas bolsas de sangue e o risco de morte dela é alto. A médica falou que eles já fizeram o que tinham que fazer e agora só Deus para poder intervir".

Já sobre Mara, ele contou que a esposa machucou a cabeça e o lado esquerdo do corpo. Ela ainda vai precisar passar por duas cirurgias: "Ela perdeu os movimentos, não está conseguindo mexer nem o braço esquerdo nem a perna, e está com medo de ficar com paralisia. Ela conversou comigo e o tempo todo perguntava da nossa filha, mas eu não tinha como falar com ela que nossa filha está nesse estado, então eu falei que ela está sendo cuidada e está na UTI".