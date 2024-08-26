Mãe e filha atropeladas: Justiça anula fiança e manda prender motorista

Pedido de prisão
Nota do MPES na íntegra
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do 9º Promotor de Justiça Criminal de Vila Velha, requereu que fosse anulada a decisão que concedeu fiança ao motorista que furou o semáforo vermelho e atropelou, na faixa de pedestres, uma mulher que atravessava a rua com a filha no colo, no Bairro da Glória, na noite de quarta-feira (21/08), no município. A Justiça deferiu o pedido ministerial e, em consequência, determinou à autoridade policial que prossiga no procedimento da prisão em flagrante, com o encaminhamento do investigado à audiência de custódia, na qual será analisada a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Para o Ministério Público, na manifestação feita à Justiça, ficaram configuradas razões para a prisão preventiva ser decretada, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
Criança morreu
- Laura estava sentindo dores e foi levada pela mãe ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, na noite de quarta-feira (21). Após o atendimento, a mãe — com a menina no colo — seguia ao encontro do marido, que a aguardava de carro numa rua transversal. No momento em que atravessavam a faixa de pedestres, foram atingidas por um carro e arremessadas por cerca de 20 metros.
- Imagens de câmera de monitoramento mostram que o sinal para pedestres estava aberto e que o motorista avança sobre a faixa. As duas ficaram caídas no asfalto e o motorista do veículo não voltou para prestar socorro.
- O condutor levou o carro para uma oficina e, uma hora e vinte depois do acidente, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, mas acabou liberado após pagar fiança. O valor estipulado pela autoridade policial não foi revelado pela Polícia Civil.
- A mãe teve fraturas pelo corpo e vai precisar passar por cirurgias. A criança já foi internada em estado gravíssimo, intubada e sem reagir a estímulos. Na tarde de sexta-feira (23) teve a morte cerebral confirmada.
- Em vídeo enviado à reportagem, o motorista pediu perdão e disse: "Se precisar ficar preso, ficarei preso".