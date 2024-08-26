Bombeiros e Iema controlam outro incêndio no Parque Estadual Mata das Flores

O novo incêndio que atingiu outro ponto do Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, está sob controle. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (26), tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Os órgãos apontam origem criminosa das queimadas, que castigaram a área neste mês de agosto. Cerca de 140 hectares de área de preservação foram atingidos pelos dois incêndios deste mês.
O Iema detalhou que o após o incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, ter sido controlado na quinta-feira (22), uma nova área foi incendiada no sábado (24). “Denúncias de populares apontam que o fogo foi ateado de forma criminosa na área próxima às torres e ao santuário”, aponta o órgão. Desde então, a equipe do Iema segue no local atuando no combate às chamas, junto com o Corpo de Bombeiros. No domingo (25), um helicóptero do Notaer também foi acionado e deu apoio aos trabalhos.
“Nesta segunda-feira (26), o trabalho continua. As equipes do Iema e dos Bombeiros realizam o combate a alguns focos remanescentes e, também, fazem aceiros, para impedir a propagação de fogo em caso de reignição. O incêndio ocorre no Morro das Torres, sendo este um local distinto do incêndio combatido dias atrás”, concluiu o Iema.
Já o Corpo de Bombeiros informou que acionado na noite de sábado (24), direcionou todos os esforços para o controle do incêndio na região, “que as equipes realizam o combate a alguns focos remanescentes e, também, fazem aceiros, para impedir a propagação de fogo em caso de reignição”.