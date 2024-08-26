Bombeiros e Iema controlam outro incêndio no Parque Estadual Mata das Flores

“Nesta segunda-feira (26), o trabalho continua. As equipes do Iema e dos Bombeiros realizam o combate a alguns focos remanescentes e, também, fazem aceiros, para impedir a propagação de fogo em caso de reignição. O incêndio ocorre no Morro das Torres, sendo este um local distinto do incêndio combatido dias atrás”, concluiu o Iema.