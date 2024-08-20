Incêndio persiste no Parque Estadual Mata das Flores em Castelo

O Notaer informou nesta terça-feira (20) que foi acionado para apoiar o Corpo de Bombeiros Militar no combate a um incêndio de grandes proporções em Castelo. "Estamos utilizando o Harpia 06 para combater o fogo com helibalde e transportar tropas para áreas de difícil acesso", afirmou. O helibalde é um acessório usado por aeronaves para transportar água no combate a incêndios.