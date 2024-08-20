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'Fogaréu'

Incêndio persiste no Parque Estadual Mata das Flores em Castelo

Segundo o Iema, a área atingida pelo incêndio possui mais de 12 espécies de animais ameaçadas de extinção, repassou o órgão.
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

20 ago 2024 às 19:29

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 19:29

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) contaram com o apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar nesta terça-feira (20), no combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual Mata das Flores em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O fogo começou no último domingo (18), e abrange áreas de difícil acesso da unidade conservação.
Fotos mostram cenário de
Fotos mostram cenário de "terra arrasada" em área atingida pelo fogo em Castelo. Crédito: Filipe Vargas / Montagem A Gazeta
O Notaer informou nesta terça-feira (20) que foi acionado para apoiar o Corpo de Bombeiros Militar no combate a um incêndio de grandes proporções em Castelo. "Estamos utilizando o Harpia 06 para combater o fogo com helibalde e transportar tropas para áreas de difícil acesso", afirmou. O helibalde é um acessório usado por aeronaves para transportar água no combate a incêndios.
Segundo o Iema, a área atingida pelo incêndio possui mais de 12 espécies de animais ameaçadas de extinção, repassou o órgão.

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Incêndio atinge o Parque Estadual Mata das Flores em Castelo

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