Menina de 2 anos cai de terraço e é internada em estado grave em Colatina

Terraço de onde menina caiu no bairro São Marcos, em Colatina Crédito: Roger Botelho

Uma menina de apenas dois anos foi internada em estado grave após cair de um terraço em um local conhecido como "Beco HK", no bairro São Marcos, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite do domingo (25). Segundo a tia da criança, a dona de casa Letícia Lopes dos Santos, tudo aconteceu durante um churrasco em família.

De acordo com Letícia, a garotinha brincava com a prima, momento em que alguém chamou por ela. A criança então saiu correndo para a parte do terraço onde não há proteção, se desequilibrou e caiu em cima de uma laje que estava mais abaixo.

"Ela tem o costume de correr quando alguém a chama. Foi o que aconteceu [...], chamaram ela para descer do terraço, ela correu, chegou em uma parte onde não tem proteção e caiu de uma laje para outra" Letícia Lopes dos Santos - Tia da criança

Após a queda, a garota foi colocada dentro do carro de um familiar e levada para o Hospital São José, em Colatina. Lá, segundo a tia, os médicos informaram que o estado de saúde é gravíssimo.

"Ela está com sangue na cabeça e coágulo [...], precisou ser entubada para ver se isso desincha, mas o médico nos disse que ela pode falecer a qualquer momento", explicou Letícia.

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