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Menina de 2 anos cai de terraço e é internada em estado grave em Colatina

Segundo a tia da criança, tudo aconteceu durante um churrasco em família; a garotinha correu para a parte do terraço onde não há proteção, se desequilibrou e caiu
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 ago 2024 às 17:52

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 17:52

Terraço de onde menina caiu no bairro São Marcos, em Colatina
Terraço de onde menina caiu no bairro São Marcos, em Colatina Crédito: Roger Botelho
Uma menina de apenas dois anos foi internada em estado grave após cair de um terraço em um local conhecido como "Beco HK", no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do domingo (25). Segundo a tia da criança, a dona de casa Letícia Lopes dos Santos, tudo aconteceu durante um churrasco em família.
De acordo com Letícia, a garotinha brincava com a prima, momento em que alguém chamou por ela. A criança então saiu correndo para a parte do terraço onde não há proteção, se desequilibrou e caiu em cima de uma laje que estava mais abaixo. 
"Ela tem o costume de correr quando alguém a chama. Foi o que aconteceu [...], chamaram ela para descer do terraço, ela correu, chegou em uma parte onde não tem proteção e caiu de uma laje para outra"
Letícia Lopes dos Santos - Tia da criança
Após a queda, a garota foi colocada dentro do carro de um familiar e levada para o Hospital São José, em Colatina. Lá, segundo a tia, os médicos informaram que o estado de saúde é gravíssimo.
"Ela está com sangue na cabeça e coágulo [...], precisou ser entubada para ver se isso desincha, mas o médico nos disse que ela pode falecer a qualquer momento", explicou Letícia. 
Menina de 2 anos cai de terraço e é internada em estado grave em Colatina
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta

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