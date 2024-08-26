Idosa atropelada ao atravessar rua de Cachoeiro sai do coma induzido

"Ela está bem, graças a Deus. Saiu do coma da sexta-feira (23), já está conversando, não se lembra do momento exato do acidente, mas se lembra que ia atravessar a rua. Mas ela está bem melhor, no entanto, ainda sem previsão de alta"

Imagens de câmera de segurança obtidas por A Gazeta flagraram o acidente. No vídeo, a idosa inicialmente recua ao ver um carro passar, mas em seguida atravessa a rua e é atingida por uma moto. Ela cai e bate a cabeça no chão, e o piloto da moto também cai. A família da idosa conta que o motociclista prestou apoio após o acidente.

Na ocasião, a Polícia Militar informou que uma equipe foi deslocada ao local para atender uma ocorrência de atropelamento, tendo os policias sido informados que a vítima havia sido socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Com a informação, os PMs se deslocaram até o hospital e encontraram a vítima, que “estava desorientada”, e sem condições dar nenhuma informação sobre o endereço dela e como foi o fato”, comunicou a corporação.