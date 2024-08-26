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Câmera registrou acidente

Idosa atropelada ao atravessar rua de Cachoeiro sai do coma induzido

Mãe de 19 filhos, dona Maria Conceição de Oliveira Lima, de 69 anos, foi atropelada por uma moto na última quarta-feira (21), quando voltava para casa após um culto
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

26 ago 2024 às 17:31

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 17:31

Maria Conceição de Oliveira Lima, 69 anos.
Maria Conceição de Oliveira Lima, 69 anos. Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta
A idosa atropelada por uma moto no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (21), saiu do coma induzido e já está em um quarto de enfermaria, na Santa Casa de Misericórdia do município. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (26), por Ednéia dos Santos Rodrigues, de 33 anos, neta de dona Maria Conceição de Oliveira Lima, de 69 anos. Ela estava voltando para casa após participar de um culto na igreja que costuma frequentar.
"Ela está bem, graças a Deus. Saiu do coma da sexta-feira (23), já está conversando, não se lembra do momento exato do acidente, mas se lembra que ia atravessar a rua. Mas ela está bem melhor, no entanto, ainda sem previsão de alta"
Ednéia dos Santos Rodrigues - Neta da idosa atropelada

Relembre o caso

Imagens de câmera de segurança obtidas por A Gazeta flagraram o acidente. No vídeo, a idosa inicialmente recua ao ver um carro passar, mas em seguida atravessa a rua e é atingida por uma moto. Ela cai e bate a cabeça no chão, e o piloto da moto também cai. A família da idosa conta que o motociclista prestou apoio após o acidente.
Na ocasião, a Polícia Militar informou que uma equipe foi deslocada ao local para atender uma ocorrência de atropelamento, tendo os policias sido informados que a vítima havia sido socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Com a informação, os PMs se deslocaram até o hospital e encontraram a vítima, que “estava desorientada”, e sem condições dar nenhuma informação sobre o endereço dela e como foi o fato”, comunicou a corporação. 
Idosa atropelada ao atravessar rua de Cachoeiro sai do coma induzido

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