Idosa atropelada em Cachoeiro tem 19 filhos e voltava de igreja

Mãe de 19 filhos, dona Maria Conceição de Oliveira Lima, de 69 anos, voltava da igreja quando foi atropelada por uma moto na manhã de quarta-feira (21), no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela permanece internada em estado grave na CTI da Santa Casa de Cachoeiro. A neta da idosa, Ednéia dos Santos Rodrigues, de 33 anos, confirmou a informação para A Gazeta.
"Estamos todos chocados. Minha avó estava voltando da igreja por um caminho que fazia todos os dias quando foi atropelada. Ela está em estado grave, em coma induzido, na CTI da Santa Casa de Misericórdia", relata Ednéia. Segundo ela, a avó sofreu um trauma no crânio e passou por uma cirurgia devido a uma fratura no baço
Câmera de segurança flagrou acidente
Imagens de câmera de segurança obtidas por A Gazeta mostram o acidente. No vídeo, a idosa inicialmente recua ao ver um carro passar, mas em seguida atravessa a rua e é atingida por uma moto. Ela cai e bate a cabeça no chão, e o piloto da moto também cai.