Idosa atropelada em Cachoeiro tem 19 filhos e voltava de igreja

"Estamos todos chocados. Minha avó estava voltando da igreja por um caminho que fazia todos os dias quando foi atropelada. Ela está em estado grave, em coma induzido, na CTI da Santa Casa de Misericórdia", relata Ednéia. Segundo ela, a avó sofreu um trauma no crânio e passou por uma cirurgia devido a uma fratura no baço