Idosa é atropelada por moto ao atravessar rua em Cachoeiro

assista acima). Uma mulher de 68 anos foi atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava uma rua na manhã desta quarta-feira (21) no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Câmeras de segurança registraram o acidente ().

É possível ver que ao colidir com a vítima, o condutor da motocicleta cai de um lado, enquanto a idosa bate a cabeça ao cair no chão. Apesar da imagem não mostrar, a Polícia Militar salientou que o piloto deixou o local antes de acionar o socorro, atitude contrária ao que estabelece a legislação de trânsito para ocorrências do tipo.

De acordo com a PM, uma equipe foi deslocada ao local para atender uma ocorrência de atropelamento e que uma moto envolvida na dinâmica do acidente teria deixado o local sem prestar socorro. Os policiais não localizaram nenhum veículo envolvido e não conseguiram ouvir testemunhas, sendo informados apenas que a vítima havia sido socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.