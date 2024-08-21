Criança é atropelada após sair de escola em Cachoeiro de Itapemirim

Uma menina de 11 anos foi atingida por uma moto após sair da escola nesta quarta-feira (21), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Testemunhas informaram à Polícia Militar que a criança aguardava pelo tio na porta da unidade de ensino, mas, quando ele chegou e estacionou o carro do outro lado da rua, a menina atravessou correndo, fora da faixa de pedestres.
A vítima foi socorrida com ferimentos na boca por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), também em Cachoeiro. Ela recebeu cuidados médicos e não precisou ficar internada.
Ainda de acordo com a PM, o motociclista foi liberado após ter permanecido no local do acidente, oferecido socorro à vítima até a chegada do resgate e prestado todos os esclarecimentos legais.