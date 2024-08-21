Operação em Vitória termina com cinco presos e um deles baleado

A ação contou com a Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Sesp, militares do 1º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além de policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).