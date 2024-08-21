Suspeitos de matar paraplégico dentro de carro em Colatina são presos

Os suspeitos do crime em Colatina: Gustavo à esquerda, com camisa amarela, e Juan à direita, sem camisa

Contra a dupla haviam mandados de prisão em aberto pelo crime e os dois eram considerados foragidos desde a conclusão do inquérito policial, no último dia 15 de agosto. A Polícia Civil divulgou fotos para que quem tivesse informações sobre os indivíduos fizesse uma denúncia.

Segundo as investigações, Paulo Roberto, que era paraplégico, cobrava dos suspeitos uma determinada quantia. Na noite do dia 31 de julho, a dupla teria atraído a vítima para irem ao banco sacar o dinheiro e quitar o débito. Os três estavam no carro da própria vítima, e Paulo acabou atacado a golpes de faca e canivete.