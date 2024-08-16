Polícia desvenda crime após corpo ser achado em carro em Colatina

Os suspeitos do crime em Colatina: Gustavo à esquerda, com camisa amarela, e Juan à direita, sem camisa

Segundo a investigação, a vítima —que era paraplégica — cobrava dos suspeitos uma determinada quantia. Na noite do dia 31 de julho, a dupla teria atraído Paulo para irem ao banco sacar o dinheiro e quitar a dívida. Os três estavam no carro da própria vítima, e Paulo acabou atacado a golpes de faca e canivete.