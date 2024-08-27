Governador anuncia duplicação de 5 km do trecho norte da BR 101 no ES

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta terça-feira (27), em seu perfil no X, que mais um trecho da BR 101 no Espírito Santo será duplicado. Conforme a publicação, a obra compreende 5 km, começando no acesso norte do Contorno do Mestre Álvaro.
A Eco101, que administra a rodovia e que será responsável pela execução da obra, disse que a duplicação do trecho entre os quilômetros 242 e 247 não é um projeto novo, mas dependia de licença ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Segundo a concessionária, os serviços iniciais já estão sendo realizados e a previsão é de que a obra seja concluída em 12 meses.
A concessionária informou que a obra deve custar cerca de R$ 40 milhões e gerar 500 novos empregos. Ainda segundo a Eco101, durante os serviços, serão necessárias interdições pontuais e o tráfego vai operar em sistema pare e siga, bem como estreitamentos de pista para a realização de operações de desmonte de rocha e retaludamentos. Essas intervenções devem ser divulgadas com antecedência, conforme o cronograma da empresa.