Governador anuncia duplicação de 5 km do trecho norte da BR 101 no ES

A Eco101, que administra a rodovia e que será responsável pela execução da obra, disse que a duplicação do trecho entre os quilômetros 242 e 247 não é um projeto novo, mas dependia de licença ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Segundo a concessionária, os serviços iniciais já estão sendo realizados e a previsão é de que a obra seja concluída em 12 meses.