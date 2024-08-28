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Crédito

Lucro do Bandes encolhe no semestre, mas há o que comemorar

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, teve, no primeiro semestre de 2024, um lucro líquido de R$ 32,7 milhões, 17% abaixo dos R$ 39,4 milhões dos primeiros seis meses de 2023

Públicado em 

28 ago 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Agência do Bandes: banco quer ampliar participação no interior do ES
Agência do Bandes: banco quer ampliar participação no interior do ES Crédito: Divulgação/Bandes
O Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, teve, no primeiro semestre de 2024, um lucro líquido de R$ 32,7 milhões, 17% abaixo dos R$ 39,4 milhões registrados nos primeiros seis meses do ano passado. Segundo Marcelo Saintive, presidente da instituição, a queda se deve a uma desaceleração na recuperação de débitos. "Tivemos, entre janeiro de junho de 2023, números muito expressivos de dívidas que estavam em atraso e foram quitadas, isso acabou influenciando positivamente o resultado final, mas não se repete sempre".
O executivo, claro, prefere observar a parte cheia do copo. "O nosso resultado operacional cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. A nossa receita com crédito bateu em R$ 25,9 milhões, expansão de 19%. A carteira de crédito como um todo avançou 9%, alcançando um estoque de R$ 464 milhões. Tudo isso mostra que, apesar da queda do lucro no semestre, estamos em uma trajetória de crescimento".
Mais de 50% da carteira do Bandes está nas mãos dos médios empresários. O tíquete médio de crédito, que, em 2022, estava em R$ 500 mil, passou para R$ 2 milhões.
Depois de 15 anos o balanço do Bandes vem auditado por uma gigante do setor, a KPMG. Faz parte da estratégia da instituição para trazer recursos de fora. "O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), por exemplo, só empresta se o balanço for auditado por uma das big four (referência às quatro maiores empresas de auditoria do mundo: EY, PwC, Deloitte e KPMG). Para conseguirmos capital precisamos de credibilidade", explicou Saintive.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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