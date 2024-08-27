Novo plano de gás abre grandes oportunidades para o ES, mas...

Navio-plataforma Anna Nery, da Petrobras, na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva

"O que foi anunciado na segunda-feira (26) soou muito intervencionista ao mercado. O decreto publicado nesta terça (27) ficou mais amigável, tem mais chance de funcionar. Entretanto, coloca muita coisa nas costas da ANP (Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural), que é uma instituição que já sofre com o excesso de atribuições e falta de técnicos, isso sem falar na ingerência política. Não consigo enxergar a ANP tocando este plano, que é bastante ambicioso. Acho que as intenções são boas, mas vamos ver se anda", explicou, sob anonimato, um importante executivo do setor.

Por fim, o plano permite que a PPSA (Pré-sal Petróleo, estatal que faz a gestão dos contratos de partilha da produção do pré-sal, como representante da União) passe a negociar o gás da União, hoje vendido diretamente para as operadoras, com os consumidores da ponta (distribuidoras e grandes empresas). A PPSA poderá utilizar as estruturas de escoamento e de processamento disponíveis. Hoje, o volume da PPSA é de 150 mil m³ por dia, mas, em poucos anos, deve chegar aos 3 milhões de m³/dia.