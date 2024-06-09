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Crédito

Fitch renova triple A e Bandes quer captar mais dinheiro e lá fora

Ter a solidez do negócio reconhecida por uma grande agência de risco abre portas para a instituição capixaba, entre elas a maior facilidade de conseguir captar recursos fora do Brasil

Públicado em 

09 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - Gráfico - dolar - real
Crédito: Carlos Alberto
Pelo segundo ano consecutivo o Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, recebeu nota máxima, o famoso triple A, da agência de avaliação de risco Fitch. Ter a solidez do negócio reconhecida por uma das grandes agências de risco do mundo abre algumas portas para a instituição capixaba, entre elas a maior facilidade de conseguir captar recursos fora do Brasil. 
O objetivo do Bandes é ganhar terreno no diálogo principalmente com instituições multilaterais - BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), NDB (Banco do Brics) e CAF (Banco de Desenvolvimento de América Latina e Caribe), por exemplo -, com condições mais favoráveis e baratas, e distribuir este capital para projetos aqui dentro do Espírito Santo.
Além disso, o Bandes está acompanhando de perto a tramitação, no Congresso, da criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD), já aprovada pela Câmara Federal e que agora está no Senado. Trata-se de um nova forma de expandir as fontes de financiamento do BNDES e dos bancos regionais de fomento. A proposta é que o título seja isento de Imposto de Renda e Imposto sobre Operações Financeiras e que esta isenção seja repassada integralmente para o tomador, reduzindo o custo do capital.
Na visão do Bandes, a iniciativa possibilitará a mobilização de recursos para projetos estratégicos: transição da matriz energética capixaba e a atuação para a mitigação das mudanças climáticas. Para colocar de pé a LCD, vai ser preciso captar recursos, tendo uma nota alta de crédito, fica mais fácil. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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