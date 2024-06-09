Fitch renova triple A e Bandes quer captar mais dinheiro e lá fora

Crédito: Carlos Alberto

Pelo segundo ano consecutivo o Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, recebeu nota máxima, o famoso triple A, da agência de avaliação de risco Fitch. Ter a solidez do negócio reconhecida por uma das grandes agências de risco do mundo abre algumas portas para a instituição capixaba, entre elas a maior facilidade de conseguir captar recursos fora do Brasil.

O objetivo do Bandes é ganhar terreno no diálogo principalmente com instituições multilaterais - BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), NDB (Banco do Brics) e CAF (Banco de Desenvolvimento de América Latina e Caribe), por exemplo -, com condições mais favoráveis e baratas, e distribuir este capital para projetos aqui dentro do Espírito Santo.

Além disso, o Bandes está acompanhando de perto a tramitação, no Congresso, da criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD), já aprovada pela Câmara Federal e que agora está no Senado. Trata-se de um nova forma de expandir as fontes de financiamento do BNDES e dos bancos regionais de fomento. A proposta é que o título seja isento de Imposto de Renda e Imposto sobre Operações Financeiras e que esta isenção seja repassada integralmente para o tomador, reduzindo o custo do capital.