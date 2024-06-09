Fitch renova triple A e Bandes quer captar mais dinheiro e lá fora

Pelo segundo ano consecutivo o Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, recebeu nota máxima, o famoso triple A, da agência de avaliação de risco Fitch. Ter a solidez do negócio reconhecida por uma das grandes agências de risco do mundo abre algumas portas para a instituição capixaba, entre elas a maior facilidade de conseguir captar recursos fora do Brasil.
O objetivo do Bandes é ganhar terreno no diálogo principalmente com instituições multilaterais - BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), NDB (Banco do Brics) e CAF (Banco de Desenvolvimento de América Latina e Caribe), por exemplo -, com condições mais favoráveis e baratas, e distribuir este capital para projetos aqui dentro do Espírito Santo.
Na visão do Bandes, a iniciativa possibilitará a mobilização de recursos para projetos estratégicos: transição da matriz energética capixaba e a atuação para a mitigação das mudanças climáticas. Para colocar de pé a LCD, vai ser preciso captar recursos, tendo uma nota alta de crédito, fica mais fácil.