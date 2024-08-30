Ampliação da rede empurra lucro recorde da Cesan no primeiro semestre

A Cesan
, no primeiro semestre de 2024, registrou o maior lucro líquido de sua história: R$ 126,5 milhões, 13,9% acima dos R$ 111,2 milhões do mesmo período do ano passado. A ampliação das redes de água e esgoto contribuíram decisivamente para o número
. O lucro operacional da companhia estadual de saneamento saltou 24,6%, de R$ 108,6 milhões para R$ 135,8 milhões.
"Estamos com um robusto programa de investimento em andamento, são mais de R$ 4 bilhões na rua. A consequência desta expansão, com eficiência, é a ampliação dos resultados da empresa", explicou Munir Abud, presidente da Cesan. No primeiro semestre de 2023, foram investidos R$ 466,5 milhões, em 2024, foram R$ 529,7 milhões, expansão de 13,5%. Foram feitas 11.481 novas ligações de água (629,2 mil no total) e 22.297 de esgoto (314.099 ao todo).
Do lado das despesas, os gastos administrativos avançaram quase 28%: de R$ 76,3 milhões para R$ 97,5 milhões.