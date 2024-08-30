Ampliação da rede empurra lucro recorde da Cesan no primeiro semestre

"Estamos com um robusto programa de investimento em andamento, são mais de R$ 4 bilhões na rua. A consequência desta expansão, com eficiência, é a ampliação dos resultados da empresa", explicou Munir Abud, presidente da Cesan. No primeiro semestre de 2023, foram investidos R$ 466,5 milhões, em 2024, foram R$ 529,7 milhões, expansão de 13,5%. Foram feitas 11.481 novas ligações de água (629,2 mil no total) e 22.297 de esgoto (314.099 ao todo).