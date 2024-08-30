Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saneamento

Ampliação da rede empurra lucro recorde da Cesan no primeiro semestre

A companhia de saneamento do Estado, que vem em um ritmo forte de investimentos na ampliação das redes de água e esgoto, teve um lucro de R$ 126,5 milhões

Públicado em 

30 ago 2024 às 16:55
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento Mulembá Crédito: Carlos Alberto Silva
A Cesan, no primeiro semestre de 2024, registrou o maior lucro líquido de sua história: R$ 126,5 milhões, 13,9% acima dos R$ 111,2 milhões do mesmo período do ano passado. A ampliação das redes de água e esgoto contribuíram decisivamente para o número. O lucro operacional da companhia estadual de saneamento saltou 24,6%, de R$ 108,6 milhões para R$ 135,8 milhões.
"Estamos com um robusto programa de investimento em andamento, são mais de R$ 4 bilhões na rua. A consequência desta expansão, com eficiência, é a ampliação dos resultados da empresa", explicou Munir Abud, presidente da Cesan. No primeiro semestre de 2023, foram investidos R$ 466,5 milhões, em 2024, foram R$ 529,7 milhões, expansão de 13,5%. Foram feitas 11.481 novas ligações de água (629,2 mil no total) e 22.297 de esgoto (314.099 ao todo).
Do lado das despesas, os gastos administrativos avançaram quase 28%: de R$ 76,3 milhões para R$ 97,5 milhões. 

Veja Também

Investimento ferroviário defendido pelo ES depende da boa vontade do governo federal

Exportações do agronegócio explodem no Espírito Santo

Marcopolo fecha a primeira exportação de veículos feitos no ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados