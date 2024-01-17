Água de reúso: vencedora do leilão da Cesan quer usina de dessalinização no ES

A GS Inima, gigante espanhola que, ao lado da brasileira Tubonews, venceu o leilão da Cesan para a operação da Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) de Camburi,
trata o certame desta quarta-feira (17), na B3, como o pontapé inicial de seus negócios no Espírito Santo. A tacada, por ora, mais ousada da companhia europeia (de capital sul-coreano) é a intenção de construir uma planta de dessalinização, de grande porte, no litoral do Espírito Santo.
Em 12 de dezembro passado, a empresa protocolou uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) junto à Cesan apresentando o seu projeto. Provocada, a companhia de saneamento estadual colocou para andar o chamamento público. O edital da usina de dessalinização deve ser publicado no mês de fevereiro. A ideia inicial é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer, com água potável, 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. Ainda não se sabe onde a unidade será construída.
"Estamos muito felizes com o resultado do leilão. Está entrando no Espírito Santo uma empresa que quer continuar investindo no Estado, que acompanha de perto essa evolução. Enxergou um Estado equilibrado, com credibilidade e uma companhia de saneamento que quer fazer acontecer, que está se modernizando", assinalou Munir Abud, presidente da Cesan.