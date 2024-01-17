Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento

Água de reúso: vencedora do leilão da Cesan quer usina de dessalinização no ES

A gigante europeia GS Inima levou o leilão realizado na B3, nesta quarta-feira (17), e está acompanhando de perto outros dois grandes projetos de saneamento no Espírito Santo

Públicado em 

17 jan 2024 às 18:40
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Leilão da PPP de água de reúso da Cesan, na B3, em São Paulo
Leilão da PPP de água de reúso da Cesan, na B3, em São Paulo Crédito: Divulgação/STEPHAN SOLON
A GS Inima, gigante espanhola que, ao lado da brasileira Tubonews, venceu o leilão da Cesan para a operação da Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) de Camburi, trata o certame desta quarta-feira (17), na B3, como o pontapé inicial de seus negócios no Espírito Santo. A tacada, por ora, mais ousada da companhia europeia (de capital sul-coreano) é a intenção de construir uma planta de dessalinização, de grande porte, no litoral do Espírito Santo.
Em 12 de dezembro passado, a empresa protocolou uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) junto à Cesan apresentando o seu projeto. Provocada, a companhia de saneamento estadual colocou para andar o chamamento público. O edital da usina de dessalinização deve ser publicado no mês de fevereiro. A ideia inicial é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer, com água potável, 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. Ainda não se sabe onde a unidade será construída.
A GS Inima também está acompanhando a tramitação da parceria público-privada (PPP) para operar o saneamento de 43 cidades do Estado, em bloco único, que a Cesan deve levar ao mercado no segundo semestre deste ano.
"Estamos muito felizes com o resultado do leilão. Está entrando no Espírito Santo uma empresa que quer continuar investindo no Estado, que acompanha de perto essa evolução. Enxergou um Estado equilibrado, com credibilidade e uma companhia de saneamento que quer fazer acontecer, que está se modernizando", assinalou Munir Abud, presidente da Cesan.

Veja Também

Suzano tem negociações avançadas para fazer fábrica de fertilizantes no ES

Carros importados: "burocracia da Receita é um dos problemas", diz Ricardo Ferraço

De olho no mercado de capitais, Grupo Águia Branca cria a VIXPar

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

água Economia espírito santo ArcelorMittal Cesan Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados