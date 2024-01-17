Água de reúso: vencedora do leilão da Cesan quer usina de dessalinização no ES

Em 12 de dezembro passado, a empresa protocolou uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) junto à Cesan apresentando o seu projeto. Provocada, a companhia de saneamento estadual colocou para andar o chamamento público. O edital da usina de dessalinização deve ser publicado no mês de fevereiro. A ideia inicial é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer, com água potável, 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. Ainda não se sabe onde a unidade será construída.