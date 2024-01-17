Suzano tem negociações avançadas para fazer fábrica de fertilizantes no ES

Em um mercado cada vez mais competitivo, qualquer ganho de eficiência faz diferença. A Suzano fez as contas e chegou à conclusão de que é mais barato produzir o fertilizante utilizado em suas plantações de eucalipto (que é a origem da fibra da celulose) do que comprar o produto fora. O Espírito Santo foi o escolhido para receber o empreendimento por conta do ambiente de negócios e da logística disponível: porto, ferrovia e rodovias.