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Indústria

Suzano tem negociações avançadas para fazer fábrica de fertilizantes no ES

Gigante do papel e da celulose tem conversas adiantadas com empresa especializada e anúncio oficial deve sair em breve. Unidade de R$ 60 milhões ficará em Aracruz

Públicado em 

17 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
A Suzano, gigante do papel e da celulose, está perto de anunciar a construção de uma fábrica de fertilizantes em Aracruz, Norte do Espírito Santo, bem ao lado de suas unidades produtoras de celulose. A companhia tem conversas adiantadas com uma fabricante de fertilizantes que será parceira no negócio. O investimento ficará na casa dos R$ 60 milhões. Serão 300 empregos na construção e 150 na operação. O anúncio oficial é esperado para breve.
A coluna apurou que a unidade atenderá as plantações da Suzano em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. O que sobrar será vendido nos mesmos estados. A fábrica receberá os insumos por Portocel, o terminal inclusive já pediu ao Iema a alteração de sua licença de operação para poder receber os produtos a granel.
Em um mercado cada vez mais competitivo, qualquer ganho de eficiência faz diferença. A Suzano fez as contas e chegou à conclusão de que é mais barato produzir o fertilizante utilizado em suas plantações de eucalipto (que é a origem da fibra da celulose) do que comprar o produto fora. O Espírito Santo foi o escolhido para receber o empreendimento por conta do ambiente de negócios e da logística disponível: porto, ferrovia e rodovias.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Aracruz Economia espírito santo Suzano Papel e Celulose ES Norte Portocel - Suzano
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