Suzano tem negociações avançadas para fazer fábrica de fertilizantes no ES

A Suzano, gigante do papel e da celulose,
está perto de anunciar a construção de uma fábrica de fertilizantes em Aracruz, Norte do Espírito Santo, bem ao lado de suas unidades produtoras de celulose. A companhia tem conversas adiantadas com uma fabricante de fertilizantes que será parceira no negócio. O investimento ficará na casa dos R$ 60 milhões. Serão 300 empregos na construção e 150 na operação. O anúncio oficial é esperado para breve.
Em um mercado cada vez mais competitivo, qualquer ganho de eficiência faz diferença. A Suzano fez as contas e chegou à conclusão de que é mais barato produzir o fertilizante utilizado em suas plantações de eucalipto (que é a origem da fibra da celulose) do que comprar o produto fora. O Espírito Santo foi o escolhido para receber o empreendimento por conta do ambiente de negócios e da logística disponível: porto, ferrovia e rodovias.