De olho no mercado de capitais, Grupo Águia Branca cria a VIXPar

"A partir do momento que unificamos, fica mais fácil de nos apresentarmos, inclusive para o mercado de capitais. O objetivo é pensar no todo, o tíquete do mercado aumentou muito nos últimos tempos, portanto, é importante mostrarmos que a VIXPar é um conjunto, é um conglomerado logístico que reúne sete empresas, entre elas está a VIX Logística. Não está no meu horizonte de curto prazo fazer um movimento de IPO, por exemplo, mas posso dizer que estamos prontos e que o trabalho não vai parar, este passo dentro da maneira de nos comunicarmos faz parte disso tudo", explicou a executiva.