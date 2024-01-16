De olho no mercado de capitais, Grupo Águia Branca cria a VIXPar

O Grupo Águia Branca criou a VIXPar, marca que passa a reunir todos os negócios que estão dentro da Divisão de Logística da companhia
- VIX Logística, Autoport, Servicarga, Let’s, EBEC, V1 e VIVA. A ideia central é se comunicar de maneira mais clara com a clientela, com a sociedade, com os parceiros e (estrategicamente) com o mercado de capitais. Não que o grupo vai fazer algo agora, não há nada previsto para o horizonte próximo, mas o anúncio da VIXPar faz parte de um trabalho amplo que visa mostrar a sinergia entre os negócios.
"A VIX Logística tem mais de 50 anos de mercado, é uma marca muito forte,
mas o nosso negócio de Logística cresceu muito nos últimos anos, a VIX responde, hoje, por algo perto de 52% do faturamento. Era até difícil de explicar que tínhamos mais negócios contribuindo para essa expansão, por isso, resolvemos organizar a comunicação e criar a VIXPar, que é um marca agregadora", explicou Patrícia Chieppe, CEO da Divisão de Logística da Águia Branca.
"A partir do momento que unificamos, fica mais fácil de nos apresentarmos, inclusive para o mercado de capitais. O objetivo é pensar no todo, o tíquete do mercado aumentou muito nos últimos tempos, portanto, é importante mostrarmos que a VIXPar é um conjunto, é um conglomerado logístico que reúne sete empresas, entre elas está a VIX Logística. Não está no meu horizonte de curto prazo fazer um movimento de IPO, por exemplo, mas posso dizer que estamos prontos e que o trabalho não vai parar, este passo dentro da maneira de nos comunicarmos faz parte disso tudo", explicou a executiva.
Servicarga, Let´s e EBEC, todas elas muito relevantes para os resultados, foram aquisições feitas pelo Grupo Águia Branca nos últimos dois anos. V1 e VIVA são empresas com menos de uma década de vida e forte pegada inovadora. São dois movimentos - aquisição e inovação - que farão cada vez mais parte do dia a dia da VIX. Patrícia Chieppe já disse que o crescimento da companhia, que nas primeiras quatro décadas foi orgânico, será sustentado pela aquisição de concorrentes nos próximos anos.
As empresas da VIXPar atuam nos países do Mercosul (Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai), possuem 11 mil funcionários e 20 mil veículos.