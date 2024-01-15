Sob risco de trava na importação de carros, políticos do ES acionam o chefe da Receita

Barreirinhas disse que virá ao Estado em fevereiro para debater o assunto da regionalização - ele viria em 15 de dezembro, mas desmarcou por conta da visita do presidente Lula, marcada para o mesmo dia. A questão é que para o Espírito Santo não ter de ver cargas que deveriam vir para cá sendo desviadas para portos de outros estados pela absoluta falta de espaço para recebimento por aqui, a Receita Federal provavelmente terá de resolver o problema do alfandegamento antes da visita de seu comandante ao Espírito Santo.