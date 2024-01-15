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Economia

Sob risco de trava na importação de carros, políticos do ES acionam o chefe da Receita

Empresários do Espírito Santo reclamam de demora do Fisco na análise de processos para a ampliação de áreas alfandegadas. O governador Renato Casagrande e a bancada federal cobraram Robinson Barreirinhas

Públicado em 

15 jan 2024 às 16:35
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Carros estacionados no pátio da GDL, Cariacica
Carros estacionados no pátio da GDL, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Os últimos dias estão sendo de intensas negociações e de muita pressão dos políticos capixabas (pressionados pelo empresariado local) em cima da cúpula da Receita Federal, em Brasília. O governador Renato Casagrande e a bancada federal capixaba, sob a coordenação do deputado Josias Da Vitória, conversaram com o chefe do Fisco, Robinson Barreirinhas, e cobraram soluções para a demora na liberação dos pedidos de novas áreas alfandegadas no Espírito Santo.
Há solicitações paradas há mais de 70 dias, de acordo com carta assinada por Vports e Sindiex, na mesa da Equipe Regional de Alfandegamento da 7ª Região Fiscal, no Rio de Janeiro. Até setembro, este tipo de questão era resolvida pela equipe da Alfândega de Vitória. Sem novos espaços para o recebimento de mercadorias importadas, é grande o risco de o Espírito Santo sofrer um apagão de áreas ainda em janeiro, comprometendo seriamente a importação de carros, um dos negócios que mais cresce dentro do comércio exterior capixaba. Só no ano passado, quase US$ 2 bilhões em veículos, grande parte deles elétricos, passaram pelo Terminal de Vila Velha.
Barreirinhas disse que virá ao Estado em fevereiro para debater o assunto da regionalização - ele viria em 15 de dezembro, mas desmarcou por conta da visita do presidente Lula, marcada para o mesmo dia. A questão é que para o Espírito Santo não ter de ver cargas que deveriam vir para cá sendo desviadas para portos de outros estados pela absoluta falta de espaço para recebimento por aqui, a Receita Federal provavelmente terá de resolver o problema do alfandegamento antes da visita de seu comandante ao Espírito Santo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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