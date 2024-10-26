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Urbanismo

Mercado imobiliário: a Enseada do Suá tem desafios

Diferente de bairros como Jardim da Penha, Praia do Canto e Praia da Costa, a Enseada não tem por característica ter muitas pessoas nas ruas. Mudar esta realidade é um trabalho de muitas mãos

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 03:50

Públicado em 

26 out 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terreno localizado na Enseada do Suá
A Enseada do Suá está entre os bairros valorizados de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Bairro que abriga os maiores lançamentos de Vitória, a Enseada do Suá, na visão dos empresários do mercado imobiliário, tem desafios a serem vencidos. O objetivo é tornar a região, digamos, mais receptiva. Diferente de bairros como Jardim da Penha, Praia do Canto e Praia da Costa, a Enseada não tem por característica ter muitas pessoas nas ruas. Mudar esta realidade é um trabalho de muitas mãos - mãos públicas e mãos privadas.
Um passo importante foi dado pelo último Plano Diretor Municipal, de 2018, que flexibilizou a instalação de lojas no andar térreo dos empreendimentos. Os novos lançamentos estão apostando pesado na criação do "burburinho", mas a coisa precisa ir além. O maior desafio é o seguinte: dentro da Enseada do Suá há várias Enseadas. O bairro é cortado por vias de grande fluxo (Américo Buaiz, Nossa Senhora dos Navegantes, Clóvis Machado, além do impacto da Terceira Ponte), o que dificulta a circulação das pessoas. Na visão de arquitetos e urbanistas, a prefeitura de Vitória precisa capitanear um plano para atacar a questão.
Mas o que fazer? Uma das ideias que encontra mais eco entre os especialistas é a construção de mergulhões para a passagem dos veículos, deixando o nível da rua livre para os pedestres. Seriam praças de integração construídas em pontos estratégicos, unindo as várias Enseadas - a Enseada do Cais das Artes, a Enseada das repartições públicas (Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Corpo de Bombeiros), a Enseada do shopping, a Enseada dos grandes empreendimentos comerciais e residenciais (mais próxima da Praia do Suá) e a Enseada que ainda abriga casas baixas (para o lado de Santa Helena).
Quem entende afirma que são intervenções caras, mas que elevariam o patamar de qualidade de vida de Vitória. É o famoso ganha-ganha.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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