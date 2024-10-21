Mais de 400 líderes globais de 37 países estarão no Espírito Santo no próximo fim de semana em um evento global sobre sustentabilidade, tendências e oportunidades emergentes. O Estado foi escolhido para sediar a primeira edição da América Latina do Horasis Global Meeting por ser considerado pela organização a melhor localização e também pela liderança em ações sustentáveis.
O evento será realizado entre sexta-feira (25) e domingo (27), na Cidade da Inovação, que fica nos antigos galpões do IBC, em Jardim da Penha, Vitória. O encontro tem sido visto como uma oportunidade para o Espírito Santo se tornar a capital do ESG – sigla para Environmental, Social and Governance, que em português significa Ambiental, Social e Governança – no mundo e também para atrair mais investimentos para os próximos anos.
Com o tema "Construindo Pontes para o Futuro", o encontro foi apresentado nesta segunda-feira (21) pelo fundador do Horasis Global Meeting, Frank-Jünger Richter, durante entrevista no Palácio Anchieta, em Vitória. Richter já realizou outras sete edições do evento em países como Portugal e Turquia, além do Reino Unido, e também já foi organizador do Fórum Econômico Mundial em Davos por quatro anos.
ES quer atrair investimentos com encontro de líderes globais em Vitória
Ritcher destacou que o encontro, em sua oitava edição, fará com que o Estado se torne um ponto focal de ESG, com a presença de líderes que vão debater ideias concretas envolvendo mudanças climáticas, tecnologia, economia e temas sociais. A ideia é, ao final de cada painel, apresentar um resumo do que foi apresentado, com ações práticas a serem desenvolvidas.
Além dos painéis e das discussões ao longo do evento, no domingo (27) uma parte do dia será reservada para os convidados internacionais conhecerem melhor a cidade de Vitória. Richter explicou ainda, durante a apresentação do evento, que entre os investimentos que o Espírito Santo pode receber a partir do encontro estão oportunidades nas áreas de infraestrutura e portos, recursos naturais, educação e tecnologia.
Os desafios impostos pelas mudanças climáticas, com a aceleração da ocorrência de eventos extremos, também serão tema de discussões no evento, para se encontrem soluções e tecnologia que contribuam para a redução da velocidade das transformações ambientais no planeta.
A apresentação do evento, nesta segunda (21), contou ainda com a presença do govenador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, do diretor de Formação de Lideranças do ES em Ação, Gabriel Feitosa, e do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona.
O governador Casagrande ressaltou que o Brasil é a grande referência de transição energética. “Teremos debates fundamentais, como economia, mudanças climáticas, prática ESG e o futuro do nosso planeta. É um evento internacional importante para a América Latina, para o Brasil e para o Espírito Santo”.
Já Feitosa, do ES em Ação, reforçou sobre a importância do evento para jogar as luzes do mundo para o Espírito Santo. “Horasis Global Meeting nos posiciona como um dos Estados mais competitivos. Um Estado moderno, que quer atrair cada vez mais investimentos. O tema fala em construir pontes e estamos muito animados em olhar pra essa ponte que vai conduzir o Estado pra um futuro sustentável”.
Baraona destacou que a indústria há muito tempo trabalha o tema ESG e cuidados ambientais, e num Estado com muitas multinacionais e indústria diversificada é preciso estar atento ao tema global e na atualização. "Horasis vai trazer a visão de 37 países e é importante para a indústria se atualizar e ver as melhores práticas além das quais já praticamos", afirmou.
Como será o evento
O Horasis Global Meeting será realizado entre sexta-feira (25) e domingo (27), em Vitória. Na programação, haverá mais de 70 encontros, entre plenárias e sessões, com temáticas sobre inovação e tecnologia, macroeconomia, geopolítica, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável.
Entre os nomes confirmados estão o da ex-presidente do Equador Rosalia Arteaga; o ex-primeiro-ministro da Tunísia Hichen Mechichi; e o diretor do Banco de Singapura, Manik Shaw.
Com edições anteriores realizadas em Portugal, Inglaterra e Turquia, reunindo representantes de 70 países, o Horasis Global Meeting é referência por seu impacto na criação de soluções inovadoras para desafios globais. Seus encontros tornaram-se uns dos mais influentes do mundo, reunindo governos, organizações internacionais e a comunidade empresarial.