Evento internacional teve lançamento no Palácio Anchieta, com a presença do governador Renato Casagrande (ao centro) Crédito: Divulgação

Mais de 400 líderes globais de 37 países estarão no Espírito Santo no próximo fim de semana em um evento global sobre sustentabilidade, tendências e oportunidades emergentes. O Estado foi escolhido para sediar a primeira edição da América Latina do Horasis Global Meeting por ser considerado pela organização a melhor localização e também pela liderança em ações sustentáveis.

Environmental, Social and Governance, que em português significa Ambiental, Social e Governança – no mundo e também para atrair mais investimentos para os próximos anos. O evento será realizado entre sexta-feira (25) e domingo (27), na Cidade da Inovação, que fica nos antigos galpões do IBC, em Jardim da Penha , Vitória. O encontro tem sido visto como uma oportunidade para o Espírito Santo se tornar a capital do ESG – sigla para, que em português significa Ambiental, Social e Governança – no mundo e também para atrair mais investimentos para os próximos anos.

Com o tema "Construindo Pontes para o Futuro", o encontro foi apresentado nesta segunda-feira (21) pelo fundador do Horasis Global Meeting, Frank-Jünger Richter, durante entrevista no Palácio Anchieta, em Vitória. Richter já realizou outras sete edições do evento em países como Portugal e Turquia, além do Reino Unido, e também já foi organizador do Fórum Econômico Mundial em Davos por quatro anos.

Your browser does not support the audio element. ES quer atrair investimentos com encontro de líderes globais em Vitória

Ritcher destacou que o encontro, em sua oitava edição, fará com que o Estado se torne um ponto focal de ESG, com a presença de líderes que vão debater ideias concretas envolvendo mudanças climáticas, tecnologia, economia e temas sociais. A ideia é, ao final de cada painel, apresentar um resumo do que foi apresentado, com ações práticas a serem desenvolvidas.

Além dos painéis e das discussões ao longo do evento, no domingo (27) uma parte do dia será reservada para os convidados internacionais conhecerem melhor a cidade de Vitória. Richter explicou ainda, durante a apresentação do evento, que entre os investimentos que o Espírito Santo pode receber a partir do encontro estão oportunidades nas áreas de infraestrutura e portos, recursos naturais, educação e tecnologia.

Os desafios impostos pelas mudanças climáticas, com a aceleração da ocorrência de eventos extremos, também serão tema de discussões no evento, para se encontrem soluções e tecnologia que contribuam para a redução da velocidade das transformações ambientais no planeta.

O governador Casagrande ressaltou que o Brasil é a grande referência de transição energética. “Teremos debates fundamentais, como economia, mudanças climáticas, prática ESG e o futuro do nosso planeta. É um evento internacional importante para a América Latina, para o Brasil e para o Espírito Santo”.

Já Feitosa, do ES em Ação, reforçou sobre a importância do evento para jogar as luzes do mundo para o Espírito Santo. “Horasis Global Meeting nos posiciona como um dos Estados mais competitivos. Um Estado moderno, que quer atrair cada vez mais investimentos. O tema fala em construir pontes e estamos muito animados em olhar pra essa ponte que vai conduzir o Estado pra um futuro sustentável”.

Baraona destacou que a indústria há muito tempo trabalha o tema ESG e cuidados ambientais, e num Estado com muitas multinacionais e indústria diversificada é preciso estar atento ao tema global e na atualização. "Horasis vai trazer a visão de 37 países e é importante para a indústria se atualizar e ver as melhores práticas além das quais já praticamos", afirmou.

Como será o evento

O Horasis Global Meeting será realizado entre sexta-feira (25) e domingo (27), em Vitória. Na programação, haverá mais de 70 encontros, entre plenárias e sessões, com temáticas sobre inovação e tecnologia, macroeconomia, geopolítica, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável.

Entre os nomes confirmados estão o da ex-presidente do Equador Rosalia Arteaga; o ex-primeiro-ministro da Tunísia Hichen Mechichi; e o diretor do Banco de Singapura, Manik Shaw.