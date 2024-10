Serão 12 selecionadas

Faculdade do ES lança programa para aceleração de startups

Programa da Fucape terá duração de seis meses e contará com mentorias, workshops e chance de apresentação para rede de investidores

Hub Fucape. (Reprodução/Hub Fucape)

Com o objetivo de impulsionar startups, a Fucape Business School lançou no Espírito Santo um programa de aceleração que vai selecionar 12 projetos empreendedores de todo o Brasil.

Com duração de seis meses, o programa será intensivo e contará com mentorias, workshops técnicos, eventos de networking e a preparação das startups para o Demo Day, onde terão a chance de apresentar seus projetos para uma rede de investidores.

Segundo a Fucape, o programa atende a startups que estão em fase pré-seed e seed e tenham soluções que visam resolver problemas críticos no país, proporcionando a essas empresas uma vantagem competitiva significativa. O programa foi desenhado para preparar essas startups para escalar suas operações de forma sustentável, com foco em mercados com um potencial endereçável mínimo de R$ 500 milhões.

Durante o programa, as startups receberão suporte intensivo através de mentorias, workshops e uma rede de contatos estratégica, visando o crescimento rápido e eficiente. O objetivo do HUB Fucape é acelerar o crescimento dessas startups, preparando para validações no mercado e captações de investimentos.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro de 2024 e podem ser realizadas, clicando aqui. O processo de seleção avaliará, entre outros critérios, a inovação da solução proposta, o potencial de escalabilidade do modelo de negócios e a qualidade da equipe fundadora.

O diretor de inovação e idealizador do programa, Carlos Neris, frisa que a iniciativa é um marco para o ecossistema de inovação no solo capixaba, uma vez que reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional.

“Nosso papel é conectar empreendedores a uma rede estratégica de mentores e investidores, proporcionando o suporte necessário para que cresçam de forma acelerada e sustentável. É um programa que fomenta o empreendedorismo e cria impacto real, tanto em âmbito local quanto nacional”, reforça.

