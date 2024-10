Economia

Agências e escritórios: Banestes divulga edital para venda de 14 imóveis no ES

Podem participar da licitação empresas legalmente constituídas e estabelecidas ou pessoas físicas habilitadas; estimativa é de que R$ 32 milhões sejam movimentados com as vendas

2 min de leitura min de leitura

Venda de imóveis conta com 14 unidades imobiliárias, sendo 13 com garantia de locação. (Fernando Madeira)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Das 14 unidades, 13 estarão à venda com garantia de locação por dez anos. Ou seja, apesar da venda, os espaços vão continuar sendo utilizados pelo banco pelo menos até 2034. Já o imóvel que não está no plano de aluguéis deve ser desocupado pelo Banestes em até 12 meses.

Segundo a instituição financeira, podem participar da licitação quaisquer empresas legalmente constituídas e estabelecidas ou pessoas físicas habilitadas, de acordo com as condições fixadas no edital divulgado pelo banco.

Atualmente, os imóveis anunciados são utilizados como agências ou escritórios do Banestes. Na Capital, fazem parte da lista de venda agências localizadas em Jardim Camburi e no Centro, além de três andares comerciais com 589 metros quadrados no edifício sede da companhia, também no Centro de Vitória.

“Os demais imóveis com garantia de aluguel ao banco por dez anos estão localizados no interior do Estado [...] O imóvel sem compromisso de aluguel está sediado em Jardim América, Cariacica. O critério de julgamento adotado será o de maior oferta de preço. O valor mínimo para a venda das unidades parte de R$ 1,15 milhão e os valores de locação mensal podem chegar até a R$ 38,8 mil. A sessão pública com o início do credenciamento dos representantes legais dos licitantes terá início às 14h do próximo dia 25”, divulga o banco.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta