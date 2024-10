BR 262 (João Monlevade, em Minas Gerais, ao Espírito Santo): Direcionar recursos públicos para a duplicação do trecho entre João Monlevade (MG) e Viana (ES), considerando a falta de atratividade do trecho para a iniciativa privada.

BR 101: Agilizar a duplicação de trechos da rodovia no sentido Sul, principalmente no trecho de Jabaquara a Safra. Iniciar e realizar com urgência a duplicação do trecho Serra a João Neiva, paralelamente à execução dos contornos de Fundão e Ibiraçu.



BR 259: Elaborar com urgência a modelagem para concessão ou inversão de recursos federais e estaduais para duplicação da rodovia.

BR 262: Elaborar com urgência modelagem para concessão parcial e/ou inversão de recursos federais e estaduais para duplicação ou implantação de novo trecho entre Viana e Marechal Floriano e implantação de terceiras faixas em pontos críticos.

BR 342: Elaborar projeto de engenharia e implantar o trecho de Sooretama à divisa ES/MG, com extensão de 209,9 km. A BR 342 conecta Carinhanha, no sudoeste da Bahia, a Sooretama, no Espírito Santo, passando por Teófilo Otoni (MG).

BR 447/ES: Melhorar o nível de serviço do corredor logístico com 4,33 km que interliga as BR 262 e 101 com o Porto de Capuaba, por meio da conclusão das obras de implantação e pavimentação, incluindo obras de arte especiais.

BR 482/ES: Construir o Contorno de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, através da implantação, pavimentação e/ou adequação da capacidade do entroncamento com a BR 101 (Safra) ao entroncamento com a BR 484.



ES 381 (BR 381): Reabilitação com recuperação e implantação de acostamentos no trecho entre Nova Venécia e Governador Valadares (MG) e implantação de terceiras faixas entre Nova Venécia e São Mateus. Incluindo urgente recuperação de queda de barreira próximo a Nova Venécia.



ES 257: Realizar obras de restauração e de duplicação no trecho entre a BR 101 e a ES 010.



Contornos Norte e Sul de Aracruz: Realizar as obras de implantação e pavimentação.



ES 445: Reabilitar a rodovia com implantação de terceiras faixas no trecho entre a BR 101 e a ES 010.



ES 264: Reabilitar e pavimentar a rodovia entre a ES 115 e a Chácara Oriente.



Ligação ES 264/Contorno do Mestre Álvaro: implantar e pavimentar rodovia entre a Chácara Oriente e a BR 101 na PBA Stones.



Contorno de Jacaraípe e Nova Almeida: Concluir as obras de implantação e pavimentação da Avenida Minas Gerais (ES 115 - Nova Almeida).



ES 010: Reabilitar a rodovia no trecho de Santa Cruz (Final da ponte de Piraqueaçu) a Barra do Sahy (2ª Ponte) e no trecho de Nova Almeida (Praia Grande) a Santa Cruz (Final da ponte sobre o Rio Piraquê-Açu).



ES 010: Projetar e construir ponte sobre o Rio Doce conectando o entroncamento da ES 245 com o da ES 248.



ES 162: Reabilitar a rodovia no trecho do entroncamento com a BR 101, em Presidente Kennedy, ao entroncamento com a ES 060 (balança), incluindo a implantação de contornos.



ES 060: Recuperar a estrutura da ponte sobre o Rio Itabapoana, em Presidente Kennedy, para capacitá-la ao tráfego de cargas pesadas.



ES 429: Reabilitar a rodovia no trecho entre o entroncamento com a BR 101, em Palmito e Palmital, em Jaguaré, na direção para Urussuquara (São Mateus).



ES 010/ES 429: Implantar e pavimentar a rodovia no trecho de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no entroncamento da ES 429 a Urussuquara, em São Mateus.

Ferrovia Centro Atlântica (FCA)-ES: Aumentar a capacidade ferroviária da FCA para o Espírito Santo. Atualmente limitada a 10 milhões de toneladas por ano, a concessão atual prioriza seus ativos portuários, principalmente em Santos (SP) e Aracaju (SE), negligenciando a capacidade da unidade no Porto de Tubarão, em Vitória. É fundamental fortalecer a conexão com a Estrada de Ferro Vitória a Minas e aumentar a capacidade do trecho que liga a ferrovia ao complexo portuário de Aracruz.



Ramal Sul da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM): Garantir a implantação do trecho ferroviário entre Santa Leopoldina e o Porto de Ubu, em Anchieta, através de incorporação da obrigação de fazer ao contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitoria a Minas (EFVM), com estabelecimento de prazo para cumprimento. Esse trecho ferroviário deverá ser projetado em bitola mista.



Estrada de Ferro Vitória-Rio (EF-118) - ES: Determinar se o trecho continua sob concessão ou se fica disponível para autorização. Aprovar projeto e incluir no orçamento da União recursos para implantação do trecho ferroviário de Anchieta à divisa ES/RJ, com opção de extensão até a cidade do Rio de Janeiro. Esse trecho ferroviário também deverá ser projetado em bitola mista.



Ferrovia JK – EF 030: Apoiar a implantação da estrada projetada pela Petrocity Ferrovias, que poderá redirecionar ao ES parte da grande carga do agro e da mineração do país, já que acessa o Porto Petrocity e poderá ligar também o Porto Imetame, em Aracruz. Além de conectar as malhas de bitola larga e métrica da região Centro-Sudeste do país.



Ferrovia EF 352: Apoiar a implantação da estrada projetada pela Macro Desenvolvimento, que poderá se conectar com a malha central em bitola larga, e também ao Porto Central, também carreando parte significativa da carga do agronegócio e da mineração brasileira.



Porto de Vitória: Intensificar a atenção e a atuação da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) e da Receita Federal sobre as operações da nova autoridade portuária privada do porto, a fim de eliminar com celeridade limitações de espaços para estocagem de contêineres, evitando e eliminando os atuais atrasos e cancelamentos de atracações de navios que causam severos prejuízos a importadores e exportadores.



Porto Imetame: Apoiar a realização das obras, garantir a aplicação de incentivos e financiamentos e agilizar licença de operação.



Porto de Barra do Riacho: Apoiar a implantação de novos empreendimentos na área greenfield (projetos em que o terreno ainda não recebeu nenhuma construção do porto), viabilizando o atendimento a novo volume de carga.



Porto Central: Viabilizar a celebração de contrato take or pay (acordo que obriga o comprador a pagar um valor mínimo de um bem ou serviço, mesmo que não o receba) com a Petrobrás para viabilizar o início das obras e garantir a aplicação de incentivos e financiamentos.



Porto Petrocity: Acelerar a emissão das licenças prévia e de implantação e apoiar a realização das obras, garantir a aplicação de incentivos e financiamentos e agilizar licença de operação.



Aeroporto de Linhares: modelar concessão conjunta com o Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. O terminal aéreo possui pista de 1.860 metros de extensão por 45 metros de largura, terminal de passageiros com 735 m² e estacionamento para 60 veículos. Conta com equipamentos de auxílio para pouso (PAPI) e está homologado para operação visual (VRF). Pode receber voos comerciais com até 180 passageiros e aeronaves até a classe Boeing 757-200. A Azul opera voos diários de Linhares para Confins (MG), mas anunciou que deve encerrar a operação em novembro.



Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim: executar obras de melhoria em curso, aparelhar o aeroporto e modelar concessão conjunta com Aeroporto de Linhares. As obras preveem ampliar o pátio de aeronaves de 6.600 m² e o terminal de passageiros destinado à aviação executiva de 410 m², além da construção de um novo terminal para a aviação comercial. Possui pista em asfalto de 1.200 m x 30 m, pista de taxiamento de 50 x 15 m, estacionamento de veículos com 1.500 m² e 3 hangares.



Aeroporto de Guarapari: Reformar o terminal de passageiros e reaparelhar o aeroporto, através de convênio entre prefeitura e Ministério de Portos e Aeroportos. Dotado de pista asfaltada com 1.190 metros de comprimento por 30 metros de largura e tem operação diurna e noturna por aproximação visual. Já teve operação de voos comerciais, mas atualmente não há nenhuma empresa operando.



Aeroporto de Baixo Guandu: Reformar e ampliar o terminal de passageiros e reaparelhar o aeroporto, eliminando condições insatisfatórias de manutenção e segurança de voo, através de convênio entre prefeitura e Ministério de Portos e Aeroportos. O aeroporto tem pista asfaltada com 1200 metros de comprimento por 30 metros de largura e tem operação diurna por aproximação visual. Atualmente não há nenhuma empresa operando voos comerciais regulares.



Aeródromo de Ecoporanga: Ampliar a largura, o comprimento e asfaltar a pista de 960m x 42m com revestimento de terra. E construir terminal de passageiros, através de convênio entre prefeitura e Ministério de Portos e Aeroportos. Aeródromo não possui infraestrutura de auxílio ao voo e opera em condições visuais (VFR).



Aeródromo de Nova Venécia: Ampliar a largura de 10 metros da pista, que tem comprimento de 1.200 metros em revestimento asfáltico e construir terminal de passageiros, através de convênio entre prefeitura e Ministério de Portos e Aeroportos. O aeródromo, não homologado, opera em condições visuais (VFR).



Rede de Transmissão no ES: incluir nos estudos da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e programar contratação para implantação, novas linhas de alta tensão que viabilizem a inclusão de empreendimentos capixabas de novas termelétricas e novas geradoras eólicas e solares de grande porte no sistema integrado.



Rede de distribuição no ES: Melhorar a capacidade da rede de distribuição de energia, reduzindo as quedas de tensão e os desligamentos, principalmente no Norte do estado.



Subestações elétricas no ES: Planejar e implantar novas subestações de alta tensão que possam receber as conexões de geradoras termelétricas projetadas.



Produção de biometano no ES: Apoiar a implantação de duas fábricas de biometano até 2024 e quatro até 2026.



Rede de gasodutos de distribuição no ES: Apoiar e facilitar a expansão a rede no Estado em 220 km até 2026 e 1.020 km até 2034.



Terminais de regaseificação no ES: Apoiar a atração de investimentos em pelo menos dois projetos de terminais de regaseificação no Espírito Santo, ponto central da malha de transporte costeira.



Termelétricas no ES: Apoiar os investimentos em três unidades termelétricas a gás, alimentadas por terminais de regaseificação de GNL, em São Mateus, Aracruz e Presidente Kennedy.



Unidades de processamento de gás no ES: Revitalizar as instalações e estabelecer preços unitários competitivos para o processamento de gás natural nas unidades de Cacimbas e Anchieta. Avaliar privatização dessas estruturas.



Polo cloro gás químico no ES: Viabilizar e apoiar a implantação de um polo cloro gás químico no Norte do Estado.



Tributação sobre o GNV no ES: Reduzir de 17% para 12% a alíquota de ICMS sobre o GNV, incentivando o consumo de gás natural em substituição à gasolina.



Investimentos em água e esgoto no ES: Disponibilizar e viabilizar recursos via Caixa Econômica Federal (CEF) para obras em todo o Estado, a fim de possibilitar o cumprimento da meta de universalização dos serviços de saneamento.



Parcerias Público Privadas (PPPs) no ES: Criar agenda de apoio a municípios para que desenhem e apliquem parcerias público privadas na gestão dos serviços de água e esgoto.