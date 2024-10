Logística

Governo do ES expõe preocupações com renovação de concessão de ferrovia

Questões relacionadas à extensão do contrato da VLI na Ferrovia Centro-Atlântica serão levadas pelo Estado para audiência pública na próxima terça-feira (15), em Vitória

5 min de leitura min de leitura

VLI movimenta cargas no Espírito Santo, via permissão de passagem. (Carlos Alberto Silva)

Em um momento no qual o Espírito Santo está com projetos e investimentos em curso para solucionar gargalos e desenvolver o setor logístico, principalmente na região Norte, o governo do Estado também tem direcionado atenção à renovação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

A ferrovia é controlada pela VLI Logística desde 1996. O contrato está previsto para terminar em 2026, mas uma negociação prevê a extensão da vigência por mais 30 anos, com investimentos de quase R$ 24 bilhões. Na proposta de renovação, está a devolução de um trecho que sai de Itaboraí (RJ) e vai até Vitória, totalizando 565,35 km.

Mesmo não operando nesse trecho, a empresa movimenta cargas no Espírito Santo, via permissão de passagem pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), em acordo com a Vale. Isso permite o transporte de produtos de regiões de Minas Gerais pela FCA, que se conecta com a EFVM até chegar aos portos da Grande Vitória para escoamento dos volumes. E é justamente em investimentos nesse trecho, do corredor centro-leste, o interesse do governo do Espírito Santo.

"É fundamental neste debate o corredor centro-leste, que é a conexão que o Espírito Santo tem com o Triângulo Mineiro e o Brasil central, grande produtor de grãos. O corredor é essencial porque conecta Vitória a Minas e com o Centro-Oeste", destaca o vice-governador Ricardo Ferraço.

Na audiência pública sobre o tema que será realizada em Vitória na próxima terça-feira (15), às 14 horas, na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o governo vai apresentar as suas preocupações em relação à renovação e aos investimentos previstos.

Uma das propostas que foram colocadas à mesa sobre a renovação da concessão e a melhoria na logística do Espírito Santo era a construção de um segmento na Serra do Tigre, em Minas Gerais, para poder direcionar cargas do Triângulo Mineiro para o Espírito Santo. "Fizemos um denso estudo apresentando a solução da Serra do Tigre e vamos insistir nessa prioridade", frisa Ferraço.

O vice-governador também elencou algumas preocupações em relação ao processo de renovação da FCA. Uma delas envolve o plano de investimentos apresentado pela empresa na documentação da renovação. Segundo ele, a VLI apresenta, no plano de negócios, que mais de 93% dos investimentos no corredor leste não serão em infraestrutura e, sim, em material rodante, locomotiva e vagão. E isso só deve começar a acontecer no 23° ano de concessão.

"Isso é preocupante. Não nos parece equilibrado que o corredor passe por esse descaso com investimentos porque não são em infraestrutura, para melhorar a eficiência da ferrovia, e sim em locomotiva e vagão", afirma o vice-governador.

Renovação da ferrovia

O assunto também foi lembrado no lançamento da Expomodal, feira do setor logístico do Espírito Santo que terá primeira edição em 2025. Durante painel no evento realizado no Palácio Anchieta, o gerente geral de relacionamento institucional da VLI, Anderson Abreu, destacou que a renovação envolve investimentos que chegam a R$ 30 bilhões, separados em dois blocos.

Em um deles – de R$ 24 bilhões –, R$ 10 bilhões serão destinados à malha do corredor centro-leste. Desse montante, R$ 6 bilhões serão para melhorias em Minas Gerais, o que tem desdobramento na eficiência da ferrovia. Segundo ele, melhorias em trilhos e dormentes vão aumentar a velocidade das locomotivas, o que fará as cargas destinadas ao Espírito Santo chegarem mais rapidamente. Outra parte do valor será voltada para a aquisição de material rodante.

"Quanto à Serra do Tigre, a gente não tem nenhuma oposição a nenhuma infraestrutura que seja feita com o objetivo de desenvolver", destacou Abreu.

Ele integrou um painel que também teve a participação de Ricardo Geese, CEO da Zurich Airport Brasil; Gustavo Serrão, diretor-presidente da da Vports; e Marcos Furtunato, da Transcares.

Investimentos do governo em logística

Já o governador Renato Casagrande (PSB) destacou os investimentos que o Estado tem feito em infraestrutura, que chegam a R$ 5 bilhões por ano. "Queremos ser a porta de saída para o mundo e a porta de entrada para o Brasil", frisou.

No evento, também foram apresentados projetos com o Parque Log, em Aracruz, que será conectado a três portos (Portocel, Imetame e Barra do Riacho) e dois aeroportos (Linhares e Aracruz); além da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de Aracruz e da própria ferrovia, que tem ramal até Portocel.

A construção da ES 115 – rodovia que vai ligar Nova Almeida, na Serra, a Santa Cruz, em Aracruz – também foi citada. O primeiro trecho, no município da Grande Vitória, deve ser entregue até o início de 2025. A segunda etapa, chegando até o Parque Log, em Aracruz, já foi contratada.

Casagrande também destacou outros pilares do desenvolvimento, visando ao período pós-reforma tributária, que passam por inovação e turismo. "Se quisermos ser um Estado que consome, temos que investir no turismo. Até o fim do ano, devemos publicar o edital do novo Centro de Convenções da Serra e estamos fazendo investimentos no litoral, como Meaípe, Piúma e Anchieta e ainda em rodovias no interior. Tudo isso é infraestrutura turística", elencou.

Nova feira será realizada em junho de 2025

A Modal Expo 2025, a primeira feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo, será realizada de 3 a 5 de junho de 2025, no Pavilhão de Carapina. Estão sendo esperadas mais de 100 marcas expositoras, 7 mil compradores, 500 reuniões de negócios e mais de 72 horas de conteúdo.

A feira será realizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares), Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) e Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex). A realização é da Milanez & Milaneze e Liga de Marketing.

Poderão fazer exposições empresas de transporte, terminais e operadores logísticos, portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, empresas de comércio, armazéns e soluções de armazenamento e distribuição, soluções tecnológicas e de ESG e fabricantes de maquinários e equipamentos de movimentação.

E o público-alvo visitante passa por atacadistas, varejistas e e-commerce, empresas usuárias de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, empresas de transportes e distribuição, empresas de comércio exterior, indústrias de todos os segmentos e governos e entidades reguladoras.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta