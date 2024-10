Ação milionária

Terreno do Colégio Leonardo da Vinci é vendido por R$ 90 milhões em Vitória

Espaço situado no bairro Santa Lúcia tem cerca de 30 mil metros quadrados; comunicado da escola afirma que ação não afeta o funcionamento da instituição de ensino

2 min de leitura min de leitura

Fachada do Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória. (Vitor Jubini / Arquivo)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O terreno onde fica o Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória, foi vendido para a Nazca Incorporadora por R$ 90 milhões. De acordo com a família Pignaton, fundadora do colégio e então proprietária do espaço, a empresa reuniu um grupo de investidores para a ação, confirmada na manhã desta quinta-feira (10).

Por fazer parte do grupo de investidores formado pela Nazca, a família Pignaton afirma que segue como sócia do imóvel na Capital. “Nós ainda mantemos a ligação [com a escola] na medida que somos um dos investidores do grupo, mas agora com posição minoritária”, diz comunicado da família enviado à reportagem de A Gazeta.

Em mensagem repassada para a comunidade escolar, a direção do Leonado da Vinci também confirmou a venda do imóvel de 30 mil metros quadrados, sinalizando que a operação não afeta o funcionamento da escola.

“Nossa mantenedora tem investindo no da Vinci, tanto no âmbito pedagógico, inserindo inovações e melhorias no nosso currículo, como no âmbito físico, reformando e modernizando os espaços e não tem nenhuma intenção de vender a escola”, diz o comunicado da instituição de ensino.

Atualmente, o colégio da Capital é gerido pela Inspired Education, empresa com sede em Londres, no Reino Unido, que conta com unidades de ensino em 20 países. Em 2022, a empresa adquiriu a escola em uma ação que incluiu a compra outras instituições no Rio de Janeiro, em Brasília, no Recife e na Bahia.

Leia nota do Leonardo Da Vinci O Centro Educacional Leonardo da Vinci anuncia que o imóvel atualmente ocupado no bairro Santa Lúcia, anteriormente propriedade da família Pignaton, fundadora e antiga proprietária da escola, foi vendido para o grupo empresarial Nazca e outros investidores. O contrato de locação, que é de longo prazo, permanece inalterado com os novos proprietários, garantindo a continuidade das operações e dos planos de longo prazo da escola. O diretor Mário Broetto ressalta que a mantenedora da escola, o grupo inglês Inspired Education, tem realizado investimentos significativos na infraestrutura, modernizando os espaços e implementando inovações.

Terreno do Colégio Leonardo da Vinci é vendido por R$ 90 milhões em Vitória

A Nazca Incorporadora informou, por meio de nota enviada á reportagem, que "tem o orgulho de anunciar a conclusão da aquisição do imóvel atualmente ocupado pela Escola Leonardo da Vinci. Dentre suas atividades, a Nazca realiza investimentos focados em operações de renda, com ênfase em locações. Esses investimentos são exclusivamente direcionados a ativos com inquilinos de perfil Triple A. A aquisição reflete nosso compromisso em reconhecer e apoiar a excelência da operação educacional da Escola Leonardo da Vinci, garantindo a continuidade e valorização da operação de renda vinculada ao imóvel".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta