Petrobras muda comando da unidade de negócios no Espírito Santo

Guilherme Sargenti está há 15 anos na companhia e substitui Eduarda Lacerda, que assumiu a área de Reservatórios das Bacias de Campos e Espírito Santo

Sede da Petrobras em Vitória. (Carlos Alberto Silva)

A Petrobras mudou, no início deste mês, o comando da unidades de exploração e produção do Espírito Santo (UN-ES). O engenheiro Guilherme Sargenti substitui Eduarda Lacerda no cargo de gerente geral da Unidade de Negócios do Estado. Ele assumiu o cargo no dia 1° de outubro.

Eduarda Lacerda era gerente geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo desde janeiro de 2022. Antes, tinha sido gerente no ativo de produção Marlim, na unidade de Negócios Bacia de Campos. E agora assume a área de Reservatórios das Bacias de Campos e Espírito Santo.

Guilherme Sargenti está há 15 anos na estatal. Nos últimos sete anos, exerceu cargos gerenciais em diversas áreas, incluindo Refino, Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, bem como no setor corporativo da Petrobras. Mais recentemente, foi gerente da Escola de Engenharia da Universidade Petrobras, que recebeu o ATD Best Award 2023, premiação internacional que reconhece excelência no desenvolvimento de talentos e treinamento organizacional.

Segundo a Petrobras, Sargenti traz um perfil técnico sólido e uma visão estratégica focada em inovação, sustentabilidade e crescimento. Ele assume a gerência geral da UN-ES em um momento considerado crucial para a companhia, à medida que a transição energética ganha força e a busca por eficiência e parcerias regionais se intensifica.

Guilherme Sargenti é novo gerente geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras. (Reprodução)

No Espírito Santo, a chegada do novo gestor traz grandes expectativas em torno de projetos inovadores e sustentáveis, como a entrada em operação do FPSO Maria Quitéria nas próximas semanas, peça-chave para a continuidade da produção no Ativo Jubarte.

"Além disso, a unidade prepara-se para novas contratações de navios-sondas e equipamentos submarinos para o Ativo Roncador, e há expectativas de crescimento contínuo com o desenvolvimento do Ativo Albacora, que vai impulsionar a produção, inclusive no pré-sal", informou a Petrobras.

Ainda segunda a companhia, o gestor já teve conexão com a unidade do Espírito Santo. Sargenti já integrou a equipe do programa de aumento de confiabilidade das plataformas da unidade e coordenou a área de Equipamentos Críticos no Campo de Roncador, uma das joint ventures da Petrobras com a Equinor. Ele também atuou como liderança offshore na plataforma P-55 e foi gerente de Operações de todas as plataformas fixas do Estado, acumulando uma experiência significativa em operações de alta complexidade.

