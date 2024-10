'A Vale está pronta para avançar', diz ex-presidente em despedida do cargo

No último dia como CEO, Eduardo Bartolomeo falou sobre sua trajetória no comando da empresa, destacando investimentos e ações de sustentabilidade

Nesta semana, o comando da Vale teve a passagem de bastão oficializada. O executivo Eduardo Bartolomeo deixa a presidência de uma das maiores empresas do país após cinco anos no cargo. Em seu lugar, assumiu, na terça-feira (1°), Gustavo Pimenta, eleito pelo Conselho de Administração da mineradora em 26 de agosto.

Em mensagem de despedida no último dia no cargo, Bartolomeo destacou as conquistas da Vale nos últimos anos e afirmou que a empresa está "pronta para avançar". O executivo destacou que assumiu a cadeira da presidência no momento mais difícil da história da empresa, com o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.