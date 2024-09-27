Após incêndio em vagões, trem de passageiros da Vale volta a circular neste sábado (28)

Após serem suspensas por conta de um incêndio (veja vídeo acima) de grandes proporções atingir uma composição na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) , as viagens do trem de passageiros da Vale, que circula entre Belo Horizonte, Minas Gerais e Cariacica, serão retomadas neste sábado (28).
Segundo a Vale, a infraestrutura da via passou por uma rigorosa e detalhada avaliação, além de terem sido feitas intervenções necessárias para assegurar o retorno com segurança. Ainda de acordo com a companhia, o incêndio de quinta-feira (26) foi contido sem vítimas e as causas serão apuradas.
"A companhia reitera seu compromisso com a segurança das pessoas, do meio ambiente e das operações. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Vale 0800 285 7000", esclareceu a Vale.