Trem da Vale pega fogo e viagens entre MG e ES são suspensas

As viagens do trem de passageiros da Vale que circula entre Belo Horizonte, Minas Gerais Cariacica , no Espírito Santo, foram suspensas nesta quinta-feira (26) após um incêndio de grandes proporções atingir uma composição na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) — conjunto de vagões e/ou carros de um trem. A ocorrência foi registrada na altura do município de Antônio Dias, no Vale do Aço mineiro.

Segundo apuração do g1 Minas Gerais, o incêndio começou no final da tarde de quarta-feira (25) e atingiu oito vagões de um trem de carga que transportavam troncos de eucaliptos. Não houve feridos.

A Vale, empresa responsável pela operação do trem, e o Corpo de Bombeiros mobilizaram equipes de emergência e caminhões-pipa para o combate ao fogo. A mineradora também instaurou o plano de emergência para a situação.

Um cabeamento próximo precisou ser desenergizado para o combate que empenhou 50 brigadistas da Vale, com o apoio de 10 caminhões-pipa com capacidades entre 10 mil e 25 mil litros de água. O combate ao incêndio foi iniciado por volta das 21h30 e as chamas foram extintas por volta de 1h desta quinta-feira.