O recado dos ferroviários capixabas ao novo presidente da Vale

Presidente eleito, Gustavo Pimenta é vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale desde 2021 Crédito: Vale/Divulgação

O poderoso Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e de Minas Gerais (Sindfer-ES/MG) publicou um editorial com uma mensagem ao novo presidente da Vale , Gustavo Pimenta, eleito por unanimidade pelo Conselho de Administração para assumir a mineradora a partir de 2025.

Em nome de seus 15 mil representados, entre trabalhadores na ativa e aposentados, o Sindfer-ES/MG inicia parabenizando o Conselho pela eleição do novo CEO da companhia, mas a seguir elenca algumas medidas que esperam que sejam adotadas por Pimenta, que desde 2021 é vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale.

“Ao mesmo tempo, damos as boas-vindas ao novo presidente, desejando-lhe uma gestão competitiva, eficiente e ética, voltada não apenas para a geração e distribuição de lucros e dividendos aos acionistas, mas também para a valorização de seus empregados e empregadas, tanto da ativa quanto aposentados, garantindo saúde e segurança no trabalho, além de promover a sustentabilidade social, humana e ambiental”, diz o texto, assinado pelo presidente do sindicato, Wagner Xavier..

"Colocamo-nos permanentemente à disposição para um diálogo construtivo e de alto nível sempre que o que estiver em pauta for o bem-estar financeiro, físico e psicológico dos trabalhadores, trabalhadoras e de seus familiares " Wagner Xavier - Presidente do Sindfer (ES/MG)

A direção do Sindfer diz reconhecer a importância de a empresa manter-se capitalizada (portanto, não questiona a privatização da Vale, alvo constante de reclamações do presidente Lula ) e lembra que a solidez da mineradora também é fruto “da dedicação e do trabalho de seus empregados, que diariamente se empenham para torná-la uma mineradora lucrativa e competitiva”.

A seguir, o sindicato diz esperar esse reconhecimento por ocasião de negociações importantes que se aproximam: “A alta performance da empresa é um reflexo desse comprometimento, que deve ser devidamente reconhecido com um Acordo Coletivo de Trabalho justo e digno. As negociações salariais que se aproximam são um momento privilegiado para o novo presidente demonstrar o tipo de relação que pretende estabelecer com os sindicatos”, afirma a entidade sindical.