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Leonel Ximenes

O recado dos ferroviários capixabas ao novo presidente da Vale

Gustavo Pimenta foi eleito por unanimidade pelo Conselho de Administração para assumir a mineradora a partir de 2025

Públicado em 

04 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Presidente eleito, Gustavo Pimenta é vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale desde 2021
Presidente eleito, Gustavo Pimenta é vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale desde 2021 Crédito: Vale/Divulgação
O poderoso Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e de Minas Gerais (Sindfer-ES/MG) publicou um editorial com uma mensagem ao novo presidente da Vale, Gustavo Pimenta, eleito por unanimidade pelo Conselho de Administração para assumir a mineradora a partir de 2025.
Em nome de seus 15 mil representados, entre trabalhadores na ativa e aposentados, o Sindfer-ES/MG inicia parabenizando o Conselho pela eleição do novo CEO da companhia, mas a seguir elenca algumas medidas que esperam que sejam adotadas por Pimenta, que desde 2021 é vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale.
“Ao mesmo tempo, damos as boas-vindas ao novo presidente, desejando-lhe uma gestão competitiva, eficiente e ética, voltada não apenas para a geração e distribuição de lucros e dividendos aos acionistas, mas também para a valorização de seus empregados e empregadas, tanto da ativa quanto aposentados, garantindo saúde e segurança no trabalho, além de promover a sustentabilidade social, humana e ambiental”, diz o texto, assinado pelo presidente do sindicato, Wagner Xavier..
"Colocamo-nos permanentemente à disposição para um diálogo construtivo e de alto nível sempre que o que estiver em pauta for o bem-estar financeiro, físico e psicológico dos trabalhadores, trabalhadoras e de seus familiares "
Wagner Xavier - Presidente do Sindfer (ES/MG)
A direção do Sindfer diz reconhecer a importância de a empresa manter-se capitalizada (portanto, não questiona a privatização da Vale, alvo constante de reclamações do presidente Lula) e lembra que a solidez da mineradora também é fruto “da dedicação e do trabalho de seus empregados, que diariamente se empenham para torná-la uma mineradora lucrativa e competitiva”.
A seguir, o sindicato diz esperar esse reconhecimento por ocasião de negociações importantes que se aproximam: “A alta performance da empresa é um reflexo desse comprometimento, que deve ser devidamente reconhecido com um Acordo Coletivo de Trabalho justo e digno. As negociações salariais que se aproximam são um momento privilegiado para o novo presidente demonstrar o tipo de relação que pretende estabelecer com os sindicatos”, afirma a entidade sindical.
Em tom amistoso, o texto é finalizado com o Sindicato dos Ferroviários se colocando à disposição do novo chefe da Vale: “O presidente Gustavo Pimenta pode esperar da direção do Sindfer uma relação entre capital e trabalho respeitosa, construtiva e propositiva”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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