Casagrande vence categoria mais "difícil" da Maratona de Vitória

Casagrande, o único competidor no pódio para receber o troféu que ele foi também o único a disputar Crédito: Rodrigo Zaca/Governo ES e divulgação

Para surpresa de ninguém, o governador Renato Casagrande (PSB) conquistou o primeiro lugar na mais disputada categoria da Maratona de Vitória, realizada neste domingo (25). Disputada apenas por ele, bem-entendido.

O chefe do executivo capixaba ganhou o troféu na Categoria “Governador”, que teve, claro, apenas um participante no domingo (alô, Paulo Hartung ! Vai ficar assim?).

Depois de superar os 10 quilômetros da prova, Casagrande, de 63 anos, conseguiu chegar ao final - exausto, mas cruzou a linha da vitória.

“Consegui mais uma vez vencer o troféu na Categoria Governador, sou o primeiro colocado e quero meu prêmio”, disse Casagrande, antes de receber sua premiação no pódio. “Segue o líder”, brincou.

O governador, aliás, está mesmo apressado. Na Corrida do Extrabom, realizada no domingo, dia 17, Casagrande só não subiu ao pódio porque se distraiu. Com pressa de comer uma polenta no almoço dominical, ele saiu rapidinho da prova, não esperou a cerimônia de premiação e depois ficou sabendo que se classificou entre os cinco primeiros da competição. Mas, neste caso, a corrida ao prato prevaleceu.

NÚMEROS DA MARATONA DE VITÓRIA

A Maratona de Vitória reuniu 5 mil atletas para as provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km pelas ruas da Capital. Além do Espírito Santo, participaram corredores do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, totalizando 22 Estados e mais o Distrito Federal.

A Maratona de Vitória teve 5 mil corredores: do lado esquerdo, público dos 21 km; à direita, povo da maratona dos 42 Crédito: Bruno Lopes/@Esportesvix