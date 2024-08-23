Atropelamento e morte de criança: situação do motorista pode mudar

A análise do dolo eventual tem se tornado cada vez mais corriqueira comum em sinistros como homicídio no trânsito, nos quais é essencial averiguar, além do modo de execução e dos resultados da ação, a intenção real do agente que comete o delito.

O advogado faz um alerta: “Acredito que diante de tantos casos chocantes não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, é preciso que haja, de alguma forma, plantão 24 horas de delegacias especializadas, como a de Trânsito. É uma forma de evitar impunidade e promover celeridade para delitos que vêm ceifando tão precocemente vidas nas vias das nossas cidades”, sugeriu.