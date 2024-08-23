Atropelamento em Vila Velha: mãe desmaia ao saber de filha na UTI

ATUALIZAÇÃO: A criança teve a morte confirmada na tarde de sexta-feira (23). Veja mais detalhes
Após publicação desta matéria, o marido de Mara Núbia Borges, em contato com a reportagem, disse que a esposa foi novamente internada porque desmaiou ao receber notícias da filha. O texto foi atualizado. Às 16h30 desta sexta-feira (23) a morte da criança foi confirmada. Veja mais
A mãe da pequena Laura Beatriz da Vitória Fantoni, de 5 anos, recebeu alta na última quinta-feira (22), mas precisou voltar ao hospital após ter notícias do estado gravíssimo da filha, que está internada sem responder a estímulos, desde que foi atropelada em Vila Velha na última quarta-feira (21). Segundo o marido, Mara Núbia Borges Da Vitória Fantoni ainda vai precisar passar por três cirurgias, mas havia sido liberada por estar com muitos inchaços pelo corpo; por isso, ela não poda realizar os procedimentos naquele momento.
"Ela desmaiou dentro do carro do meu sogro depois que ficou sabendo da situação que a filha se encontra. Meu sogro correu novamente para o hospital e ela foi internada de novo", detalhou Heidson Fantoni. Laura teve traumatismo craniano e sangramentos na cabeça, e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil, em Vitória.
Ponto a ponto do caso:
- Laura Beatriz estava sentindo dores e foi levada pela mãe, Mara Núbia, ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, na noite de quarta-feira (21).
- Após ser atendida, ela e a mãe foram encontrar com o pai, que as aguardava de carro numa rua transversal. No momento em que foram atravessar, na faixa de pedestres, elas foram atingidas por um carro, que as arremessou por aproximadamente 20 metros.
- A criança estava no colo da mãe. Imagens de videomonitoramento mostram que o sinal para os veículos estava fechado e que o motorista avançou em alta velocidade.
- As duas ficaram caídas no asfalto e o motorista do veículo não voltou para prestar socorro.
- O condutor levou o carro para uma oficina e, uma hora e vinte depois do acidente, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, pagou uma fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor da fiança.
- Mara teve fraturas pelo corpo e vai precisar passar por duas cirurgias; a filha dela está em estado gravíssimo, intubada e sem reagir a estímulos.
- Em vídeo enviado à reportagem, o motorista Wenderson pediu perdão e disse: "Se precisar ficar preso, ficarei preso. Se tiver que responder em liberdade, responderei em liberdade [...] Deixei o carro e imediatamente fui me entregar no DPJ. Espero que fique tudo bem com as duas e eu pagarei por todos os meus erros".