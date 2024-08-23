Atropelamento em Vila Velha: mãe desmaia ao saber de filha na UTI

Após publicação desta matéria, o marido de Mara Núbia Borges, em contato com a reportagem, disse que a esposa foi novamente internada porque desmaiou ao receber notícias da filha. O texto foi atualizado. Às 16h30 desta sexta-feira (23) a morte da criança foi confirmada. Veja mais

"Ela desmaiou dentro do carro do meu sogro depois que ficou sabendo da situação que a filha se encontra. Meu sogro correu novamente para o hospital e ela foi internada de novo", detalhou Heidson Fantoni. Laura teve traumatismo craniano e sangramentos na cabeça, e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil, em Vitória.