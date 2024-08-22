“Rei das urnas”, candidato quer ficar 38 anos como vereador no ES

Edson Nogueira conquistou o seu primeiro mandato como vereador nas eleições de 1982 Crédito: Divulgação

Mais da metade da sua vida ele passou entre ternos, discursos, votações e disputando o voto popular. O vereador Edson Nogueira (Podemos), de Cariacica , que cumpre seu oitavo mandato, está concorrendo outra vez a uma vaga no Legislativo. Se vencer, ficará 38 anos exercendo na Câmara.

E depois de tantos mandatos, não está na hora de começar a pensar em parar de disputar eleições? Nogueira, de 72 anos de idade, afasta essa hipótese por enquanto - parece que o fôlego do veterano político está longe de acabar.

“Meu objetivo é continuar sendo útil à sociedade cariaciquense, àquelas pessoas que a mim recorrem. O amanhã a Deus pertence, não posso dizer se vou continuar ou parar. Vou continuar e tentar me reeleger”, adianta o parlamentar que por cinco vezes presidiu a Casa.

Aliado do prefeito Euclério Sampaio (MDB), que disputa a reeleição, Nogueira, maquinista aposentado da Vale desde 2004, do alto da sua experiência tem um recado a quem pretende enfrentar as urnas e o veredicto do eleitor: “Política, se você não tiver dom, se não tiver no sangue, você não faz”, alerta.

Em mais de quatro décadas, esse alegrense de nascimento e morador do bairro de Campo Grande há 52 anos só ficou sem mandato em duas legislaturas, num total de oito anos de “abstinência” (2009 a 2016). Em 1982, quando foi eleito pelo primeira vez para a Câmara de Cariacica , o mandato dos vereadores era de seis anos, dois a mais que o atual.

Pai de quatro filhos e avô de cinco netos, Nogueira tem a pretensão de representar toda a população cariaciquense, e não apenas defender os interesses de uma região ou outro segmento em particular.