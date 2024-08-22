“Rei das urnas”, candidato quer ficar 38 anos como vereador no ES

Mais da metade da sua vida ele passou entre ternos, discursos, votações e disputando o voto popular. O vereador Edson Nogueira
(Podemos), de Cariacica
, que cumpre seu oitavo mandato, está concorrendo outra vez a uma vaga no Legislativo. Se vencer, ficará 38 anos exercendo na Câmara.
E depois de tantos mandatos, não está na hora de começar a pensar em parar de disputar eleições? Nogueira, de 72 anos de idade, afasta essa hipótese por enquanto - parece que o fôlego do veterano político está longe de acabar.
“Meu objetivo é continuar sendo útil à sociedade cariaciquense, àquelas pessoas que a mim recorrem. O amanhã a Deus pertence, não posso dizer se vou continuar ou parar. Vou continuar e tentar me reeleger”, adianta o parlamentar que por cinco vezes presidiu a Casa.
Aliado do prefeito Euclério Sampaio
(MDB), que disputa a reeleição, Nogueira, maquinista aposentado da Vale desde 2004, do alto da sua experiência tem um recado a quem pretende enfrentar as urnas e o veredicto do eleitor: “Política, se você não tiver dom, se não tiver no sangue, você não faz”, alerta.
Em mais de quatro décadas, esse alegrense de nascimento e morador do bairro de Campo Grande há 52 anos só ficou sem mandato em duas legislaturas, num total de oito anos de “abstinência” (2009 a 2016). Em 1982, quando foi eleito pelo primeira vez para a Câmara de Cariacica
, o mandato dos vereadores era de seis anos, dois a mais que o atual.
Pai de quatro filhos e avô de cinco netos, Nogueira tem a pretensão de representar toda a população cariaciquense, e não apenas defender os interesses de uma região ou outro segmento em particular.
“Deixo bem claro para as pessoas que não sou vereador de bairro nem de igreja, sou vereador do município de Cariacica, tenho compromisso com todas as comunidades”, pontua.