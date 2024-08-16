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Leonel Ximenes

Maria Alice Lindenberg será homenageada em congresso no ES

Jornalista e ex-gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta morreu nesta quinta-feira (15), aos 87 anos de idade

Públicado em 

16 ago 2024 às 17:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maria Alice Paoliello Lindenberg
Dona Maria Alice se destacou especialmente por seu compromisso com projetos de impacto social Crédito: Arquivo AG
A jornalista Maria Alice Lindenberg, que morreu nesta quinta-feira (15), aos 87 anos, será homenageada durante o Congresso Brasileiro de Executivos de Finanças (Conef), pela diretoria do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES). O evento está previsto para o próximo dia 23, das 8h às 18h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
Ex-gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, dona Maria Alice se destacou especialmente por seu compromisso com projetos de impacto social, como o "A Gazeta na Sala de Aula" e o "Educar", que promoveram a educação e o desenvolvimento de jovens em diversas comunidades.
Além de seu trabalho com esses projetos, ela foi pioneira na defesa da responsabilidade social corporativa, muito antes do conceito de ESG (Environmental, Social, and Governance) ganhar força no mundo empresarial. Sua visão de que as empresas devem desempenhar um papel ativo na melhoria da sociedade a torna, segundo o Ibef-ES, uma figura admirável e merecedora desta homenagem.

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De acordo com Pedro Chieppe, presidente do Ibef-ES, o instituto não poderia deixar de homenagear dona Maria Alice: “Em especial, porque estamos debatendo ESG e ela foi uma visionária em relação ao tema”, disse o executivo.
O Ibef também prestará uma homenagem especial à organização ES em Ação, reconhecendo os 20 anos de dedicação e impacto da entidade sob a liderança de Nailson Dalla Bernardina e Orlando Caliman.
O congresso reunirá figuras importantes do setor financeiro, como o publicitário Nizan Guanaes, o economista Paulo Guedes e Bruno Funchal, ex-secretário executivo do Tesouro Nacional e atual CEO do Bradesco Asset.
Paul Clements, um dos pioneiros do conceito ESG e especialista em estratégias de sustentabilidade, também estará presente, juntamente com outros profissionais renomados que participarão de uma programação abrangente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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