Emoção e homenagens marcam despedida a Maria Alice Lindenberg

Velório de Maria Alice Lindenberg ocorreu no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Momentos de muita emoção e homenagens marcaram o último adeus a Maria Alice Paoliello Lindenberg, que morreu nesta quinta-feira (15), aos 87 anos , por insuficiência respiratória devido a complicações de fibrose cística.

Maria Alice era viúva de Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, morto em 2021, e atuou na comunicação institucional da Rede Gazeta por 30 anos, além de ter liderado importantes projetos sociais no Espírito Santo

A cerimônia de despedida de Dona Maria Alice, como era carinhosamente conhecida, ocorreu durante a tarde desta quinta-feira (15) no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, e foi aberto ao público. Depois, o corpo foi cremado em momento restrito aos amigos e familiares mais íntimos.

O velório foi marcado por momentos de emoção, com a presença de familiares e muitos amigos que fez ao longo da vida. Maria Alice recebeu inúmeras homenagens de autoridades, políticos e instituições empresariais, que destacaram seu brilhantismo. Suas amigas afirmaram que Mará, como também era chamada, era uma mulher ativa, inteligente e tinha a filantropia como marca em sua vida.

Um número incontável de autoridades, entidades, famílias e amigos enviaram coroas de flores para o momento da despedida, com palavras de afeto e conforto.

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Jornalista e pedagoga, Maria Alice trabalhou na Rede Gazeta por mais de 30 anos. Foi gerente institucional da empresa e revolucionou a comunicação empresarial capixaba. Ela também foi uma grande incentivadora da cultura, das artes plástica e da música.

"Dona Maria Alice, há mais de 30 anos, já era uma apoiadora da orquestra e da cultura. Ela ouvia todos nossos projetos com atenção" Helder Trefzger - Maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

"Uma pessoa que tem um capítulo gigantesco na história cultural da nossa cidade" Edu Henning - Secretário de Cultura de Vitória

Velório de Maria Alice Lindenberg

A generosidade, a discrição e a preocupação com o próximo faziam parte da vida de Dona Maria Alice. A filantropia era uma marca. Ela teve forte atuação na criação da Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc) e da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

Personalidades da política capixaba estiveram no velório. Marcaram presença o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, o senador Fabiano Contarato, entre outros.

"Uma pessoa sempre muito gentil, muito elegante, mas muito humilde e muito atenciosa, de uma sensibilidade muito grande. Um ser humano que se dedicava a dar atenção às pessoas" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

"É uma perda muito grande. Deixa um legado extraordinário de uma pessoa muito sensível e de enorme delicadeza " Ricardo Ferraço - Vice-governador

"Ela foi uma mulher que estava à frente do seu tempo, visionária" Fabiano Contarato - Senador