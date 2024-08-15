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Último adeus

Emoção e homenagens marcam despedida a Maria Alice Lindenberg

Velório da pedagoga e jornalista que atuou na comunicação institucional da Rede Gazeta por 30 anos ocorreu no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, e reuniu familiares, amigos e autoridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2024 às 20:20

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 20:20

Velório de Maria Alice Lindenberg
Velório de Maria Alice Lindenberg ocorreu no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Momentos de muita emoção e homenagens marcaram o último adeus a Maria Alice Paoliello Lindenberg, que morreu nesta quinta-feira (15), aos 87 anos, por insuficiência respiratória devido a complicações de fibrose cística. 
Maria Alice era viúva de Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, morto em 2021, e atuou na comunicação institucional da Rede Gazeta por 30 anos, além de ter liderado importantes projetos sociais no Espírito Santo.
A cerimônia de despedida de Dona Maria Alice, como era carinhosamente conhecida, ocorreu durante a tarde desta quinta-feira (15) no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, e foi aberto ao público. Depois, o corpo foi cremado em momento restrito aos amigos e familiares mais íntimos. 
O velório foi marcado por momentos de emoção, com a presença de familiares e muitos amigos que fez ao longo da vida. Maria Alice recebeu inúmeras homenagens de autoridades, políticos e instituições empresariais, que destacaram seu brilhantismo. Suas amigas afirmaram que Mará, como também era chamada, era uma mulher ativa, inteligente e tinha a filantropia como marca em sua vida.
Um número incontável de autoridades, entidades, famílias e amigos enviaram coroas de flores para o momento da despedida, com palavras de afeto e conforto.
Emoção e homenagens marcam despedida a Maria Alice Lindenberg
Jornalista e pedagoga, Maria Alice trabalhou na Rede Gazeta por mais de 30 anos. Foi gerente institucional da empresa e revolucionou a comunicação empresarial capixaba. Ela também foi uma grande incentivadora da cultura, das artes plástica e da música.
"Dona Maria Alice, há mais de 30 anos, já era uma apoiadora da orquestra e da cultura. Ela ouvia todos nossos projetos com atenção"
Helder Trefzger - Maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
"Uma pessoa que tem um capítulo gigantesco na história cultural da nossa cidade"
Edu Henning - Secretário de Cultura de Vitória

Velório de Maria Alice Lindenberg

A generosidade, a discrição e a preocupação com o próximo faziam parte da vida de Dona Maria Alice. A filantropia era uma marca. Ela teve forte atuação na criação da Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc) e da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).
Personalidades da política capixaba estiveram no velório. Marcaram presença o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, o senador Fabiano Contarato, entre outros.
"Uma pessoa sempre muito gentil, muito elegante, mas muito humilde e muito atenciosa, de uma sensibilidade muito grande. Um ser humano que se dedicava a dar atenção às pessoas"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
"É uma perda muito grande. Deixa um legado extraordinário de uma pessoa muito sensível e de enorme delicadeza "
Ricardo Ferraço - Vice-governador
"Ela foi uma mulher que estava à frente do seu tempo, visionária"
Fabiano Contarato - Senador
Maria Alice teve três filhos – Carlos Fernando (Café), Letícia e Beatriz; cinco netos: Eduardo, Mariana, Carlos Fernando, Carolina e Antônio; e o bisnetinho Cristiano. Ela deixa um legado de amor ao próximo, amplamente reconhecido nas muitas homenagens dedicadas à sua importante trajetória durante a cerimônia de despedida.

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