Atuação rendeu prêmios e reconhecimento nacional a Maria Alice Lindenberg

Maria Alice, nos idos dos anos 1990, criou a área de Relações Institucionais da Rede Gazeta Crédito: Foto Jose Magno

Ao despedir-se da vida nesta quinta-feira (15), Maria Alice Lindenberg deixa sua marca no ramo da comunicação corporativa do Brasil. Eleita, em 2005, a “Comunicadora do Ano” pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), a jornalista e pedagoga dedicou-se por mais de três décadas à representação institucional. Nesse tempo, foi agraciada 12 vezes com troféus relacionados ao diálogo corporativo.

Foi Maria Alice quem, nos idos dos anos 1990, criou a área de Relações Institucionais da Rede Gazeta. Sob sua gestão foram criados canais de comunicação com funcionários e estreitadas as conexões com a sociedade civil organizada. Na Aberje, ela foi conselheira fiscal entre 1999 e 2004, e membro do Conselho Consultivo de 2005 a 2014 - ano em que também deixou as atividades diárias na Rede Gazeta.

“Em nossa memória, Maria Alice é presente como Conselheira Emérita da Aberje. A sua sabedoria e amizade nos guiará diante dos momentos de paz e de grandes desafios. Viva Maria Alice!”, disse Paulo Nassar, Prof. Titular da ECA-USP e diretor-presidente da Aberje.

Maria Alice Lindenberg recebendo homenagem do Sindicato dos Administradores Crédito: Helô Sant'ana

O compromisso de Maria Alice Lindenberg em projetar o Espírito Santo e fomentar ações com foco em tornar o Estado mais forte e solidário foi reconhecido publicamente. Ela recebeu, em 2011, a comenda Domingos Martins, na Assembleia Legislativa do Estado, honraria concedida às personalidades e instituições que tenham prestado serviços relevantes à população.