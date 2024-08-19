Morre candidato a vereador do PSB em Vila Velha

A postagem do PSB nas redes sociais em homenagem a Baratella Crédito: Instagram

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Leonísio Martim Baratella, nosso filiado e candidato a vereador pelo PSB de Vila Velha. Neste momento, externamos nossas condolências aos familiares, amigos e entes queridos por essa perda irreparável. Que Deus possa consolar e confortar os corações neste momento tão difícil”, diz nota da partido publicada nas redes sociais.

PARTIDO ESCOLHERÁ NOVO CANDIDATO

Harlen Silva informou que o partido vai se reunir para escolher um novo candidato a vereador na vaga de Baratella, que era líder comunitário na região da Ponta da Fruta. No registro da sua candidatura, Baratella informou que é comerciário e solteiro.

De acordo com a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) , a legislação permite que o partido, a federação ou a coligação substituam candidatos que tiveram o registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciaram ou faleceram após o termo final do prazo do registro (15 de agosto).

A escolha da substituta ou do substituto, bem como o pedido de registro, devem ser feitos em até 10 dias contados do fato (neste caso, o falecimento do candidato), que deu origem à substituição.

“Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a mudança só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a alteração poderá ser efetivada após esse prazo”, diz nota enviada pelo TRE-ES.