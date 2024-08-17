A campanha começou: Pazolini e Coser vão à mesma feira. O resultado…

Havia tomates, ovos, frutas, verduras e muitos, muitos militantes políticos. A tradicional feira de sábado do Centro de Vitória
foi visitada nesta manhã (17) pelos candidatos a prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) e João Coser
(PT) e suas dezenas de apoiadores.
Apesar do clima de rivalidade entre as duas candidaturas, o clima reinante foi democrático - ovos e tomates, por exemplo, continuaram a ser comprados para o uso convencional, nas comidas do fim de semana.
Os dois candidatos, que não chegaram a se encontrar, ficaram a poucos metros um do outro, ávidos pelo voto do eleitor da Capital
, pouco mais de 24 horas após o início da campanha eleitoral nas ruas autorizada pela legislação eleitoral.
Feira livre, aliás, é local privilegiado pelos dois rivais durante a campanha eleitoral
em busca do voto. Candidato à reeleição, Pazolini vai neste domingo (18) a duas: Gurigica e Maruípe. Neste sábado, ele fez campanha também em São Pedro e Caratoíra.
Deputado estadual licenciado, Coser, por sua vez, foi neste sábado, além da do Centro, nas feiras livres de Maria Ortiz e Jardim da Penha. Amanhã visitará mais três: Santa Martha, Tabuazeiro e Gurigica, onde Pazolini estará também.
O freguês e a freguesa querem mais?