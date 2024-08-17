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Leonel Ximenes

A campanha começou: Pazolini e Coser vão à mesma feira. O resultado…

Candidatos à Prefeitura de Vitória aproveitam a concentração popular, no fim de semana, para pedir votos

Públicado em 

17 ago 2024 às 13:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pazolini (à esquerda) e Coser são cumprimentados por populares na feira
Pazolini (à esquerda) e Coser são cumprimentados por populares na feira Crédito: Divulgação
Havia tomates, ovos, frutas, verduras e muitos, muitos militantes políticos. A tradicional feira de sábado do Centro de Vitória foi visitada nesta manhã (17) pelos candidatos a prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) e suas dezenas de apoiadores.
Apesar do clima de rivalidade entre as duas candidaturas, o clima reinante foi democrático - ovos e tomates, por exemplo, continuaram a ser comprados para o uso convencional, nas comidas do fim de semana.
Os dois candidatos, que não chegaram a se encontrar, ficaram a poucos metros um do outro, ávidos pelo voto do eleitor da Capital, pouco mais de 24 horas após o início da campanha eleitoral nas ruas autorizada pela legislação eleitoral.
Feira livre, aliás, é local privilegiado pelos dois rivais durante a campanha eleitoral em busca do voto. Candidato à reeleição, Pazolini vai neste domingo (18) a duas: Gurigica e Maruípe. Neste sábado, ele fez campanha também em São Pedro e Caratoíra.
Deputado estadual licenciado, Coser, por sua vez, foi neste sábado, além da do Centro, nas feiras livres de Maria Ortiz e Jardim da Penha. Amanhã visitará mais três: Santa Martha, Tabuazeiro e Gurigica, onde Pazolini estará também.
O freguês e a freguesa querem mais?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Feira João Coser Eleições ES 2024
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