Empresário capixaba estreia na Europa com o fenômeno Cíntia Chagas

Antes de Portugal, Cíntia Chagas estará em Vitória no dia 28 de agosto Crédito: Divulgação

O “rei dos shows” do Espírito Santo se juntou à “rainha das redes sociais ". Prestes a completar 35 anos em atividade no mercado do entretenimento capixaba, o empresário Patrick Ribeiro agora avança para conquistar o mercado europeu.

O primeiro evento produzido pelo promotor fora do Brasil será em Portugal , com a comunicadora, influenciadora, escritora, educadora e palestrante Cíntia Chagas, um fenômeno na internet que acumula mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, onde também dá dicas de português e etiqueta, sempre com um tom polêmico.

Os dois eventos em terras lusitanas serão realizados nos dias 12 e 14 de novembro nas cidades do Porto e em Estoril. Este será o primeiro projeto internacional do empresário, assim como de Cíntia - que também fará suas primeiras apresentações em outro continente.

Antes disso, porém, a polêmica influenciadora estará em Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro, no dia 28 de agosto, para proferir palestra sobre a “Oratória da elegância” - que já está com lotação quase esgotada.

Mineira de Belo Horizonte, formada em Letras pela UFMG e eleitora confessa de Jair Bolsonaro , a irreverente Cíntia Chagas causou furor nas redes sociais ao anunciar recentemente o fim do seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). Eles ficaram juntos por dois anos, mas se casaram formalmente havia apenas três meses

“Informo que, após mais de dois anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida, as quais podem atrapalhar o crescimento do casal, bem como o nosso, individualmente. Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro”, disse a influenciadora nas redes sociais.

O lado polêmico de Cíntia ficou evidenciado quando ela declarou que “a mulher precisa se submeter ao homem”. Ela tentou justificar a afirmação: “Quando digo se submeter, eu me refiro à ação de deixar o homem ser homem, à ação de não castrar o homem e à ação de ser, sim, em vários momentos, submissa, porque uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele”.

NOVA FASE EMPRESARIAL

Os eventos na Europa marcam uma nova fase na vida empresarial de Patrick Ribeiro. “A chegada ao mercado europeu, ainda mais com a Cíntia Chagas, é um marco e abre novas oportunidades. Estou muito feliz com este importante passo dado. Quase 35 anos de carreira neste mercado e colocar em prática esse projeto internacional, que já era um desejo antigo, é um bom desafio. E isso me motiva”, explica Patrick.

Patrick Ribeiro está há quase 35 anos no mercado de eventos Crédito: Divulgação

Dono de uma das casas de shows mais badaladas do Brasil, no que se refere a investimento próprio, Patrick Ribeiro é conhecido no mercado de entretenimento por trazer grandes nomes ao Espírito Santo. O empresário promove cerca de 100 eventos anualmente.