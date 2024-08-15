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Leonel Ximenes

Empresário capixaba estreia na Europa com o fenômeno Cíntia Chagas

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, influenciadora e palestrante dará palestras em Portugal, marcando o início da trajetória internacional do promotor de eventos do Espírito Santo

Públicado em 

15 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Antes de Portugal, Cíntia Chagas estará em Vitória no dia 28 de agosto
Antes de Portugal, Cíntia Chagas estará em Vitória no dia 28 de agosto Crédito: Divulgação
O “rei dos shows” do Espírito Santo se juntou à “rainha das redes sociais". Prestes a completar 35 anos em atividade no mercado do entretenimento capixaba, o empresário Patrick Ribeiro agora avança para conquistar o mercado europeu.
O primeiro evento produzido pelo promotor fora do Brasil será em Portugal, com a comunicadora, influenciadora, escritora, educadora e palestrante Cíntia Chagas, um fenômeno na internet que acumula mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, onde também dá dicas de português e etiqueta, sempre com um tom polêmico.
Os dois eventos em terras lusitanas serão realizados nos dias 12 e 14 de novembro nas cidades do Porto e em Estoril. Este será o primeiro projeto internacional do empresário, assim como de Cíntia - que também fará suas primeiras apresentações em outro continente.
Antes disso, porém, a polêmica influenciadora estará em Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro, no dia 28 de agosto, para proferir palestra sobre a “Oratória da elegância” - que já está com lotação quase esgotada.

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Mineira de Belo Horizonte, formada em Letras pela UFMG e eleitora confessa de Jair Bolsonaro, a irreverente Cíntia Chagas causou furor nas redes sociais ao anunciar recentemente o fim do seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). Eles ficaram juntos por dois anos, mas se casaram formalmente havia apenas três meses
“Informo que, após mais de dois anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida, as quais podem atrapalhar o crescimento do casal, bem como o nosso, individualmente. Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro”, disse a influenciadora nas redes sociais.
O lado polêmico de Cíntia ficou evidenciado quando ela declarou que “a mulher precisa se submeter ao homem”. Ela tentou justificar a afirmação: “Quando digo se submeter, eu me refiro à ação de deixar o homem ser homem, à ação de não castrar o homem e à ação de ser, sim, em vários momentos, submissa, porque uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele”.

NOVA FASE EMPRESARIAL

Os eventos na Europa marcam uma nova fase na vida empresarial de Patrick Ribeiro. “A chegada ao mercado europeu, ainda mais com a Cíntia Chagas, é um marco e abre novas oportunidades. Estou muito feliz com este importante passo dado. Quase 35 anos de carreira neste mercado e colocar em prática esse projeto internacional, que já era um desejo antigo, é um bom desafio. E isso me motiva”, explica Patrick.
Patrick Ribeiro está há quase 35 anos no mercado de eventos
Patrick Ribeiro está há quase 35 anos no mercado de eventos Crédito: Divulgação
Dono de uma das casas de shows mais badaladas do Brasil, no que se refere a investimento próprio, Patrick Ribeiro é conhecido no mercado de entretenimento por trazer grandes nomes ao Espírito Santo. O empresário promove cerca de 100 eventos anualmente.
Além dessa consolidação como produtor no mundo dos shows e eventos, Ribeiro começa a apostar também no setor de eventos corporativos no Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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