Bilionário que comprou time do Cruzeiro investe pesado no ES

Fundador e proprietário da rede Supermercados BH, a quinta maior do país, Lourenço, de 68 anos, já incorporou 35 lojas no Estado, tanto na Grande Vitória como no interior. Segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o faturamento da rede foi de R$ 17,3 bilhões em 2023. No ES e em Minas Gerais, são mais de 300 unidades em operação, segundo a Forbes.