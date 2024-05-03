Bilionário que comprou time do Cruzeiro investe pesado no ES

Dono de uma fortuna avaliada em R$ 7,5 bilhões, o empresário Pedro Lourenço, que acaba de comprar 90% do time do Cruzeiro junto ao ex-jogador Ronaldo, por R$ 600 milhões, tem forte investimento no Espírito Santo
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Fundador e proprietário da rede Supermercados BH, a quinta maior do país, Lourenço, de 68 anos, já incorporou 35 lojas no Estado, tanto na Grande Vitória como no interior. Segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o faturamento da rede foi de R$ 17,3 bilhões em 2023. No ES e em Minas Gerais, são mais de 300 unidades em operação, segundo a Forbes.
No Espírito Santo, a rede Supermercados BH tem lojas em 11 cidades: Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Marataízes, São Mateus e Marechal Floriano.