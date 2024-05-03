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Leonel Ximenes

Bilionário que comprou time do Cruzeiro investe pesado no ES

Grupo de varejo comandado pelo empresário mineiro tem forte presença tanto na Grande Vitória como no interior

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 03:11

Públicado em 

03 mai 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ao lado do ex-jogador Ronaldo, o empresário Pedro Lourenço segura a taça do Cruzeiro campeão da Série B em 2022
Ao lado do ex-jogador Ronaldo, o empresário Pedro Lourenço segura a taça do Cruzeiro campeão da Série B em 2022 Crédito: Cris Mattos/Staff Images
Dono de uma fortuna avaliada em R$ 7,5 bilhões, o empresário Pedro Lourenço, que acaba de comprar 90% do time do Cruzeiro junto ao ex-jogador Ronaldo, por R$ 600 milhões, tem forte investimento no Espírito Santo.
Fundador e proprietário da rede Supermercados BH, a quinta maior do país, Lourenço, de 68 anos, já incorporou 35 lojas no Estado, tanto na Grande Vitória como no interior. Segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o faturamento da rede foi de R$ 17,3 bilhões em 2023. No ES e em Minas Gerais, são mais de 300 unidades em operação, segundo a Forbes.
A última investida da rede Supermercados BH no Estado aconteceu no começo de abril com a aquisição da Super Top Atacado e Varejo, em Marechal Floriano, a primeira da rede varejista mineira após a incorporação das 34 lojas do Grupo DMA em território capixaba, realizada em junho do ano passado. A DMA era dona de bandeiras como Epa Supermercados e Mineirão Atacarejo, no Espírito Santo.
No Espírito Santo, a rede Supermercados BH tem lojas em 11 cidades: Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Marataízes, São Mateus e Marechal Floriano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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