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Leonel Ximenes

“A mais capixaba das cidades mineiras” extingue diária de vereadores

Parlamentares têm apenas ajuda de custo para alimentação e transporte nas viagens, mediante comprovação do gasto

Públicado em 

24 abr 2024 às 17:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Câmara de Vereadores de Aimorés, MG
Sede da Câmara de Vereadores de Aimorés, MG Crédito: Facebook
O bom exemplo vem do vizinho. A Câmara de Vereadores da cidade mineira de Aimorés, na divisa com Baixo Guandu (ES) e que sofre grande influência do Espírito Santo pela proximidade, acabou com as mordomias. Uma delas, as diárias para vereadores, foram extintas em 2022 com o apoio unânime dos 11 parlamentares da Casa.
A medida austera foi proposta pelo presidente da Câmara de Aimorés, Gustavo Calvão Caser (MDB), ele mesmo nascido em Vitória e de família oriunda de Santa Teresa.
Caser, por sinal, foi ao perfil de A Gazeta na Instagram, nesta quarta-feira (24), comentar a postagem sobre a notícia, publicada pela coluna, do gasto de R$ 129 mil com diárias da Câmara de Anchieta em pouco mais de três meses.
“Peguem o exemplo da Câmara Municipal de Aimorés, MG. Aqui sou o presidente, e meu primeiro projeto foi aprovado por unanimidade. E qual foi? Extinção das diárias. Aqui não tem mais diárias, com isso, pude reformar e modernizar a Câmara com energia solar, votação eletrônica, porta automática, etc.”, escreveu o parlamentar que é dentista e pastor.

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Sem diárias, os vereadores de Aimorés recebem apenas uma ajuda de custo nas suas viagens. A Câmara pesquisa e indica o preço mais barato das passagens, o vereador paga, traz o recibo e é ressarcido, evitando a prática do sobrepreço.
O comentário do presidente da Câmara de Aimorés, Gustavo Calvão Caser, no perfil de A Gazeta no Instagram
O comentário do presidente da Câmara de Aimorés, Gustavo Calvão Caser, no perfil de A Gazeta no Instagram Crédito: Instagram
Em relação à alimentação, o parlamentar recebe do Legislativo, quando em missão oficial, R$ 75 para o almoço e a mesma quantia para o jantar. Para deslocamento na cidade de destino, o auxílio diário é de R$ 100 para transporte por aplicativo ou por táxi.O ressarcimento só será efetivado se for apresentado recibo com a identificação do prestador do serviço, incluindo o CNPJ.
“Os vereadores não pegam em dinheiro, não tem mais diária, e não pagamos nada além disso. Os direitos de viagem estão respeitados, legais e devidos, só que com total fiscalização desta presidência”, explica Caser.
Além dessas medidas de austeridade, o presidente cortou o lanche que era oferecido pela Câmara de Aimorés. Tinha pão, café, refrigerante e outros alimentos. “Quando um vereador diz pra mim que chegou à sessão com fome, convido ele pra ir lá em casa tomar um café, já que moro perto da Câmara.”
A propósito, o salário (bruto) dos vereadores de Aimorés é R$ 5.777.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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