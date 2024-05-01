Conheça a grande nova área de lazer que Vitória e Serra vão ganhar

Projeção do Parque Costeiro que será inaugurado em Camburi Crédito: Divulgação

Vale anunciou que irá inaugurar, provavelmente em setembro, o Parque Costeiro, uma nova área de lazer de 17,6 mil metros quadrados que incluirá espaços voltados para atividades de educação ambiental, pesquisa e recuperação do ambiente costeiro. No local, que também terá trilha ecológica com vista panorâmica para a Baía de Vitória, será possível ter uma nova visão da capital capixaba, que promete atrair moradores e turistas.

O novo parque, que será integrado ao já existente Atlântica Parque, está localizado na área norte da Praia de Camburi e irá atender ao bairro de Jardim Camburi, em Vitória, que tem uma população estimada em 70 mil pessoas, e ao município da Serra.

O Parque Costeiro contará com uma sede administrativa, auditório, áreas de lazer e de energia solar, além de uma trilha dentro da área que está sendo recuperada com o plantio de espécies de restinga.

Também haverá uma área de lazer para a sociedade, com acesso a uma biquinha, fonte de água potável e mirante, de onde poderá ser contemplada toda a baía. O local vai funcionar em horário similar ao Parque Botânico, de terça a domingo, das 8 às 17h, e será administrado pela Vale.

PARQUE FAZ PARTE DE MEDIDA COMPENSATÓRIA

O anúncio da inauguração do Parque Costeiro foi feito pela coordenadora de Meio Ambiente da Vale, Amália Alves, durante reunião extraordinária da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa , que é presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD). Na pauta estava a atualização sobre o andamento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) da mineradora para a Praia de Camburi.