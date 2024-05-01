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Leonel Ximenes

Conheça a grande nova área de lazer que Vitória e Serra vão ganhar

Parque de mais de 17 mil metros quadrados será inaugurado em setembro e deverá ser mais utilizado pelos moradores dos dois municípios

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 03:11

Públicado em 

01 mai 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Projeção do Parque Costeiro que será inaugurado em Camburi
Projeção do Parque Costeiro que será inaugurado em Camburi Crédito: Divulgação
Vale anunciou que irá inaugurar, provavelmente em setembro, o Parque Costeiro, uma nova área de lazer de 17,6 mil metros quadrados que incluirá espaços voltados para atividades de educação ambiental, pesquisa e recuperação do ambiente costeiro. No local, que também terá trilha ecológica com vista panorâmica para a Baía de Vitória, será possível ter uma nova visão da capital capixaba, que promete atrair moradores e turistas.
O novo parque, que será integrado ao já existente Atlântica Parque, está localizado na área norte da Praia de Camburi e irá atender ao bairro de Jardim Camburi, em Vitória, que tem uma população estimada em 70 mil pessoas, e ao município da Serra.

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O Parque Costeiro contará com uma sede administrativa, auditório, áreas de lazer e de energia solar, além de uma trilha dentro da área que está sendo recuperada com o plantio de espécies de restinga.
Também haverá uma área de lazer para a sociedade, com acesso a uma biquinha, fonte de água potável e mirante, de onde poderá ser contemplada toda a baía. O local vai funcionar em horário similar ao Parque Botânico, de terça a domingo, das 8 às 17h, e será administrado pela Vale.

PARQUE FAZ PARTE DE MEDIDA COMPENSATÓRIA

O anúncio da inauguração do Parque Costeiro foi feito pela coordenadora de Meio Ambiente da Vale, Amália Alves, durante reunião extraordinária da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD). Na pauta estava a atualização sobre o andamento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) da mineradora para a Praia de Camburi.
Assim como ocorreu com o Atlântica Parque, que foi entregue em 2019, o novo espaço de lazer e educação ambiental é uma medida de compensação pelas atividades desenvolvidas pela mineradora em Vitória e faz parte do TCA assinado pela Vale, em 2017, junto com os Ministérios públicos Federal e Estadual, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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