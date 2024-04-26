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Leonel Ximenes

Perto de Casagrande: prefeito e deputado se xingam e quase saem no tapa

Vídeo: ambos tiveram que ser contidos na solenidade realizada em Guaçuí, com a presença do governador

Públicado em 

26 abr 2024 às 15:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vandinho Leite (de terno) e o prefeito Ninho, os brigões de Guaçuí
Vandinho Leite (de terno) e o prefeito Ninho, os brigões de Guaçuí Crédito: Divulgação
Parece que as montanhas de Guaçuí acabaram elevando também os ânimos entre o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) e o prefeito Ninho (PP), de Dores do Rio Preto. Os dois se estranharam, se xingaram e tiveram que ser contidos para não saírem no tapa na manhã desta sexta-feira (26), no início de uma solenidade com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
A confusão começou, segundo testemunhas, com uma provocação de Vandinho ao prefeito. O deputado, segundo algumas pessoas que presenciaram a cena, se aproximou de Ninho e disse: “Quem bate, tem que aprender a apanhar”.
Era uma referência a uma live que o prefeito de Dores fez criticando o parlamentar tucano e outros dois deputados do PSB, Tyago Hoffmann e Janete de Sá, a quem Ninho acusa de não terem levado recursos para sua cidade.
O prefeito não gostou da provocação e ambos começaram a se xingar mutuamente e só não se agrediram porque foram contidos pela turma do “deixa-disso”. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o prefeito sendo retirado do ambiente e xingando o deputado.
O governador não viu a cena grotesca ocorrida em frente ao palco da solenidade porque, no momento da briga, estava um pouco afastado dando uma entrevista coletiva para veículos de comunicação da região.
Ouvido pela coluna, Vandinho nega que tenha provocado o prefeito: “Nada disso. Cumprimentei o cara na boa, na educação. Ele começou a gritar. Ele tem histórico disso”.
Vandinho, entretanto, não escondeu suas diferenças com Ninho. “O prefeito é um cidadão totalmente desequilibrado, fez um vídeo nesta semana atacando três deputados, eu, Janete e Tyago Hoffmann, e quando me viu passou a me ofender no meio do público, somente pelo fato de sermos do grupo de oposição na cidade dele.”

O QUE DIZ O PREFEITO

Ninho, por sua vez, admite que xingou Vandinho Leite e que por pouco não houve agressão física durante a solenidade em Guaçuí. Ele chegou a gravar um vídeo nas redes sociais dando sua versão para o episódio.
Indagado pela coluna, o prefeito confirmou as críticas que fez na live e contou como, na visão dele, começou a confusão.
“Ele botou a mão no meu ombro e me provocou quando estendi a mão para cumprimentá-lo. Fui intimidado e desrespeitado, e não aceito isso. Vandinho ficou bravo com a live que fiz, mas a realidade é que ele, a deputada Janete e o deputado Tyago Hoffmann não trouxeram nada para Dores do Rio Preto”, esbravejou.
O prefeito disse que não está arrependido por ter se envolvido na briga: “Que o pau cantou, cantou”, disse Ninho, referindo-se à confusão com o parlamentar tucano.
Ninho, que está cumprindo o final do seu segundo mandato consecutivo, vai apoiar a candidatura do atual vereador Thiago Lopes (PP) para sua sucessão. O PSB, por sua vez, vai lançar o também vereador Jefinho.
Em resumo: o friozinho das montanhas capixabas parece que não está sendo suficiente para esfriar os ânimos de alguns políticos em ano eleitoral. Bombeiros, plantão reforçado!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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