Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Justiça determina cancelamento de shows milionários no interior do ES

Prefeitura iria gastar mais de R$ 1,5 milhão, no total, com apresentações de Bell Marques, Leo Santana, Raí Saia Rodada e Bruna Karla

Públicado em 

26 abr 2024 às 11:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cidade do ES vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por quatro shows
Bruna Karla, Bell Marques, Leon Santana e  Raí Saia Rodada: cachês gordos Crédito: Divulgação
O juiz Paulo Moises de Souza Ganho atendeu a uma representação do Ministério Público Estadual e determinou o cancelamento do contrato dos quatro shows milionários previstos para animar a festa dos 61 anos da cidade de São Gabriel da Palha, entre os dias 9 e 12 de maio.
Conforme divulgou a coluna, com exclusividade, a prefeitura iria gastar mais de R$ 1,5 milhão com os cachês que seriam pagos aos cantores Bell Marques, Leo Santana, Raí Saia Rodada e Bruna Karla.
Em caso de não cumprimento da decisão, o magistrado impôs multa de R$ 200 mil ao prefeito Tiago Rocha (PL). A prefeitura pode recorrer da decisão junto ao Tribunal de Justiça.
Na decisão proferida nesta quinta-feira (26), o juiz Paulo Ganho, que se manifestou em decorrência de uma ação civil pública do Ministério Público Estadual, afirma que os gastos da prefeitura com os shows não se justificam.
“Não é razoável a imposição de gastos tão altos, considerando município do tamanho de São Gabriel, enquanto que as políticas públicas obrigatórias estão desassistidas, especialmente na área da saúde, como demonstrou o Ministério Público nos anexos juntados à petição inicial”, escreveu o magistrado.
"As comemorações festivas devem observar os princípios da modicidade e da razoabilidade, não sendo lícito a imposição de despesas da monta de 3 milhões de reais ao erário e aos munícipes, a título de política pública de entretenimento, de natureza não obrigatória"
Paulo Moises de Souza Ganho - Juiz de São Gabriel da Palha
A decisão judicial pelo cancelamento dos contratos dos shows milionários foi decorrente de uma ação civil pública apresentada pelo promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa, de São Gabriel da Palha, nesta quarta-feira (24).
Na ação, ele diz que a Prefeitura de São Gabriel da Palha vai gastar mais de R$ 3 milhões com a festa da cidade, incluindo cachês de artistas nacionais, regionais e com a estrutura do megaevento. Ele também afirma, com base em pesquisas de shows em outras localidades do país, que há “fortes indícios de superfaturamento” nas contratações de Bell Marques e Leo Santana, além de “gastos excessivos” no evento.

Veja Também

Cidade do ES vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por 4 shows

Prefeito muda feriado para dia seguinte a festa milionária em cidade no ES

“A justa decisão do Poder Judiciário representa uma importante resposta aos anseios da sociedade gabrielense, já que os cidadãos merecem melhor prestação de serviço público para garantir os direitos fundamentais, ao invés de contratação de três shows de repercussão nacional com valores exorbitantes”, diz o promotor Carlos Eduardo Rocha.

PREFEITO ANTECIPA FERIADO

A festa está mobilizando tanto a cidade que o prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha (PL), conforme mostrou também a coluna, anunciou enviou à Câmara de Vereadores um projeto antecipando o feriado municipal do dia 14 para 13 de maio, uma segunda-feira.
A nova data do feriado vem na sequência de um fim de semana da festança em comemoração aos 61 anos de emancipação política de São Gabriel da Palha.

OS CACHÊS DOS ARTISTAS NACIONAIS

A maior remuneração prevista é para o cantor de axé Bell Marques, que vai receber R$ 550 mil para se apresentar no dia 10. No dia seguinte (11), o também baiano Leo Santana vai embolsar R$ 500 mil pelo seu espetáculo, o segundo mais caro da festa.
O cantor de forró Raí Saia Rodada, do Nordeste, vai encerrar as comemorações no dia 12 de maio com um show que vai custar R$ 380 mil à prefeitura do Noroeste do Espírito Santo.
A abertura foi a mais “barata”. A cantora gospel Bruna Karla, no dia 9, cobrou R$ 150 mil para se apresentar na área de eventos da Cooabriel, local de todos os quatro shows de artistas nacionais.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Câmara de Vereadores no ES já gastou R$ 129 mil em diárias este ano

Pizzaria do ES escolhida entre as 50 melhores da América Latina

Por goleada, Câmara de Cariacica rejeita moção de aplauso a Elon Musk

Sexo e swing na telinha: site adulto famoso tem 33 mil capixabas inscritos

A cidade que o Perim escolheu para abrir mais uma megaloja no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Justiça MPES Música São Gabriel da Palha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados