Não acabou a pizza: um símbolo da resistência à tragédia em Mimoso do Sul

A professora Renata Gualande abriu a pizzaria em Mimoso em 2008 Crédito: Bandes/Divulgação

Foram 17 dias com as portas fechadas e as incertezas abertas. Uma pizzaria em Mimoso do Sul conseguiu retomar as atividades após ser atingida pela enchente que destruiu parte da cidade do Sul do Espírito Santo, na noite trágica de 22 de março.

Inaugurada em 2008, LR Pizzaria se tornou símbolo de resistência, resiliência e esperança para todos os empreendedores que foram atingidos pela tragédia que deixou 18 mortos, centenas de desabrigados e muito sofrimento e incerteza no horizonte.

O estabelecimento comercial, em 16 anos de funcionamento, nunca havia sido atingido pelas enchentes que vez ou outra levam destruição e sofrimento ao município. Mas desta vez não teve jeito, a LR ficou completamente alagada e seus equipamentos foram destruídos ou seriamente comprometidos.

A pizzaria reconstruída após a enchente Crédito: Bandes/Divulgação

À frente do negócio desde o primeiro dia, a professora Renata Gualande, entretanto, não desanimou e resolveu recomeçar do zero. Ela recorreu a um empréstimo do Banco de Desenvolvimento do Estado (Bandes), comprou o maquinário e demais materiais necessários para a operação e reabriu a pizzaria.

Para ela, a união de esforços será fundamental para reconstruir a cidade e reativar a economia local. Por isso, faz um apelo: “A todos os nossos clientes e amigos, deixo o convite para que priorizem consumir diretamente do comércio local, para que, dessa forma, possamos movimentar a economia da nossa cidade e também contar com o apoio de toda a população nesta retomada”.